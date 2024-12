Caso Dalmasso: Bárzola rechaza las pruebas de ADN, un informe de 2007 ya lo implicaba

El caso de Nora Dalmasso, la mujer asesinada en 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto, sumó un nuevo capítulo luego de que la justicia identificara a Roberto Bárzola, un hombre que trabajaba como pulidor de pisos en la casa de la víctima, como principal sospechoso. La prueba de ADN que lo vincula con el crimen ha sido uno de los puntos más controvertidos de la investigación, y ahora, los abogados de Bárzola cuestionan la validez de esa evidencia.

La acusación y el descubrimiento del ADN

El fiscal Pablo Javega, quien tomó las riendas de la investigación a mediados de 2022, afirmó que el perfil genético masculino encontrado en el cinturón de la bata de baño con la que se cometió el crimen coincide con el de Bárzola. Este hallazgo fue realizado gracias a una colaboración entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense de Córdoba con el National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Además, un vello púbico hallado en la zona inguinal de la víctima también arrojó coincidencias genéticas con el acusado.

El fiscal consideró que el ADN encontrado no solo vinculaba a Bárzola con el crimen, sino que lo identificaba como posible autor de un abuso sexual seguido de muerte, ya que la víctima fue asfixiada con el mismo cinturón de la bata. No obstante, los abogados defensores, Cristian Titarelli y Aquiles Rodríguez, han expresado serias dudas sobre la validez de esta prueba, especialmente por el hecho de que el ADN fue encontrado 18 años después del crimen.

La defensa de Bárzola

Los letrados de Bárzola insisten en que es "raro" que el ADN de su cliente aparezca casi dos décadas después del asesinato. En un juicio previo, ya se había comprobado que la escena del crimen no fue adecuadamente protegida, lo que podría haber comprometido la cadena de custodia de las pruebas. Por ello, la defensa cuestiona la fiabilidad de la prueba genética y plantea la posibilidad de que el caso haya prescrito, considerando el largo tiempo transcurrido desde el crimen.

Aunque el acusado fue citado a declarar, optó por guardar silencio, y por el momento, no está formalmente imputado. En un comunicado, sus abogados afirmaron que Bárzola "es inocente del hecho que se lo acusa" y que se encuentran trabajando en analizar la validez de las pruebas para impugnar la acusación.

El informe del exagente del FBI

En 2007, en los primeros momentos de la investigación, el caso de Nora Dalmasso ya contaba con algunas pistas que señalaban a Roberto Bárzola, quien por entonces trabajaba como pulidor de pisos en la casa de la víctima. La investigación tomó un giro cuando el exagente del FBI, Stephen Walker, entregó un informe a la Fiscalía General de la Provincia.

Aunque este informe no fue incorporado formalmente al expediente, Walker expresó en su análisis que no consideraba sólida la coartada de Bárzola, sugiriendo que debía profundizarse en su posible implicancia en el crimen. Según Walker, el parquetero había estado en la casa de la víctima el día del crimen, pero la coartada presentada por él no coincidía con otros testimonios.

Esta línea de investigación fue descartada en su momento, pero, como se sabe, años más tarde la Justicia reactivó esta hipótesis, ahora respaldada por el hallazgo del ADN de Bárzola en el cinturón de la bata de baño de la víctima, lo que lo vinculó nuevamente al caso.

El historial de la causa

Este no es el primer giro que ha dado el caso Dalmasso. A lo largo de los años, varios fiscales han intentado esclarecer el crimen. En un momento, el fiscal Luis Pizarro había señalado a Marcelo Macarrón, el esposo de la víctima, como posible responsable, planteando la hipótesis de un homicidio contratado. Sin embargo, esa teoría no pudo ser probada y Macarrón fue absuelto en 2022.

Tras la reactivación de la causa bajo la dirección de Javega, el foco se volvió hacia Bárzola, quien había sido mencionado en varias declaraciones durante la investigación. La madre de Dalmasso fue una de las testigos que lo señaló, lo que llevó a su inclusión en el mapeo genético realizado por los investigadores.

La relevancia del ADN en la investigación

El fiscal Javega ha subrayado la importancia de las pruebas genéticas, asegurando que las huellas encontradas no son simples marcas, sino que corresponden a múltiples muestras en el cinto de la bata. Esta evidencia ha sido calificada como crucial para confirmar la autoría del crimen. Sin embargo, aún queda pendiente determinar si la causa está dentro del plazo de prescripción, lo que podría frenar el avance judicial.

Opinión de la abogada de Macarrón

Mientras tanto, la abogada de Marcelo Macarrón, Mariángeles Mussolini, reaccionó al hallazgo del ADN de Bárzola, calificando la prueba como "contundente" e "irrefutable". Mussolini, quien también representa a los hijos de Nora Dalmasso, remarcó que la investigación está avanzando y que se está comenzando a desvelar "una parte de la verdad". Además, la abogada resaltó que el caso no puede quedar impune, subrayando la gravedad del femicidio y la necesidad de justicia.

La prescripción del caso

El tiempo sigue siendo un factor crucial en el desarrollo de esta causa, ya que el caso Dalmasso está cerca de cumplir 18 años desde el crimen, lo que abre la puerta a la prescripción del delito. Sin embargo, Javega ha afirmado que la prescripción no se aplicaría si se determina que la autoría del crimen pertenece a Bárzola. Los fiscales están analizando todos los antecedentes para verificar la validez de esta posibilidad.

Un caso que sigue conmocionando

El asesinato de Nora Dalmasso, uno de los casos más mediáticos de la historia criminal argentina, sigue generando gran interés, no solo por los giros judiciales, sino también por el impacto que tuvo en la sociedad. En medio de la reactivación de la causa, Netflix anunció que producirá una serie documental sobre el caso, bajo el título "Las muchas muertes de Nora Dalmasso", lo que podría traer nuevos detalles y especulaciones sobre los eventos ocurridos en 2006.