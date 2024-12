Alessandro expresa indignación por el rechazo al Presupuesto 2025: "Siento preocupación e indignación"

Desde su cuenta en redes sociales, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, expresó: "Con profunda preocupación e indignación, me dirijo a la comunidad bonaerense, y especialmente a los vecinos y vecinas de Salto, para expresar mi más enérgico repudio ante la decisión de la oposición en la Legislatura provincial de no aprobar la Ley de Presupuesto y Endeudamiento".

Alessandro destacó que esta decisión no es simplemente un desacuerdo político, sino un golpe directo a la capacidad de gestión municipal. “Esta decisión no es una mera disputa política en La Plata; es un ataque directo a la capacidad de gestión de cada municipio de la provincia, que se siente con particular dureza en las ciudades del interior como la nuestra”, subrayó.

Consecuencias del rechazo al presupuesto

“Mientras la población bonaerense enfrenta a diario las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno nacional, que golpean especialmente fuerte en las ciudades del interior, la oposición en la Legislatura decide dar la espalda a las necesidades del pueblo, privilegiando mezquinos intereses políticos por sobre el bienestar general”, disparó.

En su defensa del presupuesto presentado por Kicillof, Alessandro afirmó: “No solo garantizaba el funcionamiento básico de la provincia sino que contemplaba obras y servicios fundamentales para todos los municipios. En Salto, como en cada rincón de la provincia, esto pone en riesgo la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades”.

"La oposición da un golpe a la gobernabilidad"

El intendente también advirtió sobre las consecuencias sociales de este rechazo, instando a los legisladores a recapacitar: “Los bonaerenses, y particularmente los saltenses, necesitamos una Legislatura que comprenda que detrás de cada número del presupuesto hay familias trabajadoras, proyectos de desarrollo local y necesidades concretas que no pueden esperar. La oposición, con su actitud especulativa, ha decidido dar un golpe a la gobernabilidad que afecta directamente a cada habitante de nuestra provincia”.

Compromiso con los vecinos de Salto

En medio de este escenario adverso, Alessandro reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al gobernador Kicillof para garantizar el bienestar de los habitantes de Salto. “Desde la Municipalidad de Salto seguiremos trabajando incansablemente, en sintonía con el Gobernador Axel Kicillof, para defender los intereses de nuestros vecinos y de todos los bonaerenses”.

Finalmente, el intendente hizo un llamado a la reflexión: “Es fundamental que la oposición recapacite y abandone esta postura que solo genera más incertidumbre y dificulta la gestión en momentos donde la provincia, y especialmente las comunidades del interior, necesitamos más que nunca un Estado presente y con capacidad de acción”.