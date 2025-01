Esposa del gendarme detenido en Venezuela teme por reunión de Milei

María Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde hace casi un mes, expresó su creciente preocupación por la reunión que mantendrá el presidente Javier Milei con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, este sábado en Casa Rosada. La noticia, que se confirmó en las últimas horas, fue recibida con alarmas por Gómez, quien teme que este encuentro pueda tener repercusiones negativas en la situación de su marido, quien permanece detenido en Caracas.

Un temor que crece

En declaraciones radiales, Gómez manifestó que la reunión entre Milei y González Urrutia, figura clave de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, podría influir "de manera incorrecta" en el caso de Gallo. "No lo voy a negar, tengo temor que la reunión de Milei con González Urrutia influya negativa", expresó, visiblemente preocupada.

La esposa del gendarme secuestrado en Venezuela subrayó que desde el primer momento había tratado de separar el caso de su esposo de la política, asegurando que Nahuel Gallo no estaba involucrado en ninguna acción que tuviera fines desestabilizadores en el país vecino. "Nunca fue política. No venía a desestabilizar Venezuela", insistió, con la esperanza de que la situación de su marido no se convierta en un peón en el tablero de la diplomacia internacional.

El impacto de la reunión en la situación de Nahuel Gallo

María Gómez no ocultó su miedo ante lo que considera una "mediatización incorrecta" de la situación. “Me da muchísimo miedo y no quiero que pase, pero esperemos que las decisiones que se tomen sean las correctas”, expresó, dejando en claro que su principal preocupación es que la visibilidad política de la detención de Gallo no afecte su bienestar o su futuro.

Este encuentro entre Milei y González Urrutia se produce en un contexto de creciente tensión diplomática con el régimen de Nicolás Maduro. Desde que el gendarme argentino fue detenido en Caracas, el Gobierno argentino ha elevado varias denuncias sobre la violación de los derechos humanos de Gallo, quien permanece incomunicado en una prisión venezolana, aunque hasta el momento se desconoce su paradero exacto.

La denuncia de la Cancillería

El jueves pasado, la Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), alegando que la detención de Nahuel Gallo constituye una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”. Sin embargo, el avance en la liberación del gendarme sigue siendo incierto, y la familia continúa presionando por una solución que permita su regreso a Argentina.

A menos de 48 horas de la reunión

La preocupación de María Gómez se intensifica a menos de 48 horas de la llegada de González Urrutia a la Argentina, un encuentro que podría escalar aún más las tensiones entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. Mientras tanto, la situación de Nahuel Gallo sigue siendo un tema central en las conversaciones diplomáticas entre ambos países.

A medida que se acerca la fecha de la reunión, la familia de Gallo mantiene la esperanza de que las decisiones del presidente argentino no compliquen aún más el proceso de liberación. La inquietud de Gómez refleja el miedo a que la política internacional y los intereses geopolíticos terminen afectando la vida de su marido, quien, según su testimonio, es completamente ajeno a los conflictos políticos que atraviesa Venezuela.