Este lunes 6 de enero comienza el juicio por jurados que sacudió a Córdoba y a toda Argentina. La enfermera Brenda Agüero será juzgada por su participación en uno de los casos más macabros de la historia reciente del país: la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad. Además, otros ocho recién nacidos sufrieron graves complicaciones y, aunque sobrevivieron, sus vidas estuvieron en riesgo.

Un caso repleto de sombra y sospechas

Agüero está acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, ya que, según la fiscalía, inyectó potasio a los recién nacidos, lo que derivó en muertes y lesiones graves. La investigación, que comenzó con una serie de muertes inexplicables en el hospital, rápidamente se extendió hacia la identificación de otras personas implicadas. Entre los acusados figuran también funcionarios del Ministerio de Salud de Córdoba y ex directivos del hospital, como la ex directora Liliana Asís y el ex ministro de Salud, Diego Cardozo.

El caso no solo está centrado en las muertes de los bebés, sino también en la manera en que la administración del hospital y los funcionarios ignoraron las señales de alarma. A pesar de que las primeras muertes ocurrieron en marzo de 2022, no fue hasta mediados de 2022 que las autoridades iniciaron una investigación formal. En ese período, las autopsias revelaron la presencia de potasio en niveles extremadamente altos en los cuerpos de los bebés, lo que llevó a la fiscalía a concluir que la administración del potasio había sido deliberada.

Los horrores que sucedieron en el Hospital Materno Neonatal

La investigación comenzó a tomar forma luego de que el marido de una médica del hospital, alertado por los relatos de su esposa, presentara la primera denuncia ante los tribunales. Esto ocurrió tras una serie de muertes y complicaciones inexplicables en el Neonatal, que incluían marcas de inyecciones en los cuerpos de los bebés fallecidos. Las pruebas mostraron que los niños habían recibido inyecciones erráticas de potasio e insulina, sustancias que no se indicaban para su tratamiento, lo que llevó a la fiscalía a apuntar a Agüero como la responsable.

Los fiscales creen que la enfermera actuó con el objetivo de destacarse en su trabajo, buscando enfermar a los bebés para ser la primera en dar la voz de alerta y sobresalir por encima de sus compañeros. Este "procedimiento insidioso" es lo que la fiscalía argumentará durante el juicio, apuntando a que las muertes no fueron accidentales, sino producto de una acción deliberada.

Un juicio que requiere respuestas claras

El juicio, que se extenderá por varios meses, incluirá testimonios de médicos, enfermeras, y otros testigos que trabajaron en el hospital en aquellos días. Además, se espera que se presenten pruebas clave, como las autopsias, que revelaron niveles de potasio y de insulina elevados en las víctimas. La defensa de Agüero, por su parte, argumentará que los medicamentos defectuosos, incluidos lotes de vitamina K vencida, podrían haber causado las muertes. Sin embargo, los fiscales han dejado claro que no hay pruebas que vinculen los lotes vencidos con las muertes de los bebés.

Este caso ha sacudido profundamente a la comunidad cordobesa, y su resolución promete ser crucial para esclarecer los oscuros detalles que rodean la muerte de los bebés en uno de los hospitales más importantes de la provincia.

Los acusados en el banquillo

El juicio no solo afecta a la enfermera Brenda Agüero. En total, 11 personas están siendo juzgadas, entre ellas, autoridades del hospital y funcionarios públicos. La ex directora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, y la ex vicedirectora Claudia Ringelheim, enfrentan cargos por encubrimiento y falsedad ideológica. Además, el ex ministro de Salud Diego Cardozo y el ex secretario de Salud Pablo Carvajal también son acusados de encubrimiento doblemente agravado.

Además de las autoridades hospitalarias, algunos médicos y trabajadores del Neonatal serán juzgados por su implicación en la omisión de deberes de funcionario público, encubrimiento e incluso falsedad ideológica. En total, 20 jurados populares participarán del juicio, que se espera sea uno de los más mediáticos y tensos de la historia reciente de la provincia.

Las expectativas y la investigación en curso

A medida que el juicio avanza, las expectativas de la sociedad cordobesa y argentina en general son altas. La justicia espera aclarar no solo el papel de Agüero, sino también las responsabilidades de los demás imputados y por qué, durante tantos meses, las autoridades no actuaron para evitar las tragedias.

Este juicio se perfila como un hito en la historia judicial del país, y su desenlace podría poner fin a uno de los misterios más oscuros que ha vivido el sistema de salud argentino.