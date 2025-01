Los 10 argentinos más ricos en 2025: ¿quién lidera el ranking?

El listado de los 50 argentinos más ricos de 2025, publicado por Forbes Argentina, no solo refleja las fortunas más impresionantes del país, sino también el poderío económico de las familias que manejan los sectores clave de la economía nacional. Este ranking muestra un crecimiento explosivo respecto a 2020, cuando las principales fortunas se veían afectadas por la pandemia.

Las 50 fortunas más grandes del país suman casi US$ 78.000 millones, lo que representa un 12,1% del PIB de 2023. Esto supone un incremento del 68% en comparación con el ranking de 2020, un salto monumental. Este crecimiento refleja una recuperación económica significativa y el resurgir de sectores que lideraron la reactivación post-pandemia.

¿Quiénes son los 10 más ricos?

El primer puesto sigue siendo para Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, que ha visto su fortuna crecer exponencialmente, pasando de US$ 4.200 millones en 2020 a US$ 8.500 millones en 2024. Su éxito ha sido impulsado por el auge del comercio electrónico en América Latina, consolidándolo como uno de los empresarios más poderosos del continente.

Por detrás de Galperín, se encuentra el grupo Sigman-Gold, compuesto por Hugo Sigman, Silvia Gold y sus hijos, con una fortuna de US$ 6.300 millones. Este conglomerado familiar ha logrado un crecimiento impresionante, con un aumento del 215% respecto a 2020, cuando apenas sumaban US$ 2.000 millones.

El podio de los más ricos lo cierra Alejandro Pedro Bulgheroni, que, con US$ 5.100 millones, mantiene su liderazgo en el sector energético, aunque ha visto una pequeña caída respecto a 2020 (cuando su fortuna ascendía a US$ 5.400 millones).

El crecimiento de las fortunas más grandes

Uno de los mayores saltos ha sido el de Eduardo Eurnekian, un empresario del sector aeronáutico, que ha visto cómo su fortuna se multiplica por más de tres veces en los últimos años, pasando de US$ 1.100 millones en 2020 a US$ 3.500 millones en 2024. Eurnekian lidera una serie de inversiones estratégicas en infraestructura y energía que le han permitido posicionarse entre los más grandes.

El ranking sigue con nombres históricos de la economía argentina, como Luis Pérez Companc & familia (US$ 4.200 millones) y Paolo Rocca (US$ 4.100 millones), ambos con una sólida presencia en la industria energética y metalúrgica. Ambos han visto un crecimiento considerable desde 2020, donde sus fortunas eran de US$ 2.700 millones y US$ 3.400 millones, respectivamente.

Los que suben, los que se mantienen

Algunos nombres han visto aumentos más modestos pero igualmente notables. Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia, con US$ 3.100 millones en 2024, aumentó su fortuna en más de 80% desde 2020 (cuando tenía US$ 1.700 millones), consolidándose en el sector financiero.

Un caso singular es el de Alberto y Pablo Roemmers, que mantienen su fortuna en US$ 2.400 millones (idéntica cifra a la de 2020). Los Roemmers continúan siendo un pilar del sector farmacéutico, pero su crecimiento se ha estancado, comparado con otras fortunas que han registrado aumentos más significativos.

La proyección: más cerca de los US$ 90.000 millones

Según el periodista Facundo Sonatti, con el reciente salto bursátil en noviembre de 2024, es probable que las fortunas de las 50 familias más ricas de Argentina se acerquen a US$ 90.000 millones, con Marcos Galperín representando el 10% de esa cifra total. Esto confirma una tendencia de consolidación y expansión de los sectores que han dominado la economía nacional, a pesar de los desafíos que persisten.

Quiénes son los 10 millonarios con mayor fortuna de Argentina en el inicio del 2025



1) Marcos Galperin

2024: US$ 8.500 millones

2020: US$ 4.200 millones



2) Hugo Sigman, Silvia Gold & hijos



2024: US$ 6.300 millones

2020: US$ 2.000 millones



3) Alejandro Pedro Bulgheroni



2024: US$ 5.100 millones

2020: US$ 5.400 millones



4) Luis Perez Companc & familia



2024: US$ 4.200 millones

2020: US$ 2.700 millones



5) Paolo Rocca



2024: US$ 4.100 millones

2020: US$ 3.400 millones



6) Eduardo Eurnekian



2024: US$ 3.500 millones

2020: US$ 1.100 millones



7) Ricardo Luis Rey Rodríguez & familia



2024: US$ 3.100 millones

2020: US$ 1.700 millones



8) Lodovico Andrea Palú Rocca & familia



2024: US$ 2.700 millones



9) Alberto & Pablo Roemmers



2024: US$ 2.400 millones

2020: US$ 2.400 millones



10) Roberto Daniel Urquía



2024: US$ 1.800 millones

2020: US$ 650 millones

¿Cómo se reparte la fortuna en Argentina?

Mientras tanto, los 10 más ricos continúan dominando la escena económica del país, reflejando no solo el poder del capital, sino también la capacidad de adaptación, innovación y resiliencia en un entorno económico desafiante.

Lo que queda claro con el ranking de Forbes es que el crecimiento de la economía argentina está en manos de un pequeño grupo de familias y empresarios que siguen innovando y diversificando sus patrimonios. A medida que el país se enfrenta a desafíos políticos y económicos, estos magnates siguen siendo actores clave en el destino económico del país.