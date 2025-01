Cascallares expresó su admiración y apoyo a José “Pepe” Mujica en un delicado momento

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, confirmó que el cáncer de esófago que le diagnosticaron en abril pasado se ha expandido hasta el hígado, descartando cualquier posibilidad de tratamiento debido a su estado de salud general.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó Mujica en declaraciones que conmovieron a toda la región.

El mensaje de Cascallares: reconocimiento y afecto

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo al exmandatario uruguayo. “Conmovido por las novedades sobre la salud del querido Pepe Mujica. Ahora más que nunca estás en nuestro corazón y nuestras oraciones”, escribió Cascallares.

Además, destacó la figura de Mujica como un ejemplo de liderazgo y humanidad: “Pepe es un gran dirigente que hace de la humildad un modo de encarar la vida. Te acompañamos en este delicado momento, Pepe”.

Pepe Mujica: una vida de lucha y compromiso

Mujica, quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, es reconocido mundialmente por su estilo de vida austero, su compromiso con la justicia social y su discurso cargado de sabiduría y humanidad. Durante su presidencia, promovió políticas progresistas y fue un defensor incansable de los valores de igualdad y solidaridad.

A pesar de su diagnóstico, Mujica se ha mantenido firme en su mensaje de aceptación y serenidad frente al final de su ciclo: “El guerrero tiene derecho a su descanso”, afirmó, dejando una lección más de fortaleza y humildad.

El impacto regional del legado de Mujica

El estado de salud de Mujica ha generado un fuerte impacto no solo en Uruguay, sino también en Argentina y otros países de la región, donde su figura sigue siendo una fuente de inspiración para líderes políticos y ciudadanos por igual.

