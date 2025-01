Francos ratifica sesiones extraordinarias para discutir las PASO y más

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este viernes que el gobierno de Javier Milei convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para abordar varios temas cruciales, entre los que destaca la reforma electoral y la eliminación de las PASO. En un contexto electoral cada vez más cercano, el gobierno busca reformar un sistema electoral que considera costoso y obsoleto, y se plantea como un paso clave para las elecciones legislativas de 2024.

Reformas clave: eliminación de las PASO y boleta única

Guillermo Francos detalló que la reforma electoral será uno de los temas centrales de las sesiones extraordinarias, aunque evitó especificar una fecha para la convocatoria. Según el jefe de Gabinete, "la reforma tiene varios puntos, pero la eliminación de las PASO es un tema que no puede esperar mucho tiempo más". Francos subrayó la importancia de realizar los ajustes necesarios antes de los comicios, considerando que la organización de las elecciones requiere una preparación exhaustiva.

El gobierno de Milei justifica la eliminación de las PASO por lo que considera un "gasto ridículo" y un "mal uso de los fondos del Estado", además de considerarlo un aprovechamiento del sistema político actual. En esa línea, Francos se mostró a favor de la boleta única de papel y recalcó que la medida eliminaría costos innecesarios, citando como ejemplo la complejidad y los gastos asociados a los desdoblamientos electorales en varias provincias.

La posible alianza con el PRO y la negociación por las bancas

A la par de la reforma electoral, el gobierno nacional también está buscando establecer acuerdos con el PRO, encabezado por Mauricio Macri, para asegurar una victoria en las elecciones legislativas del año. Francos destacó que la propuesta de Milei es llegar a un acuerdo con todos los sectores que pongan la "libertad" como eje central de su agenda. En este sentido, el funcionario también se refirió a los intentos de Macri de sumar al gobierno libertario en una propuesta unificada para enfrentar al kirchnerismo en todo el país.

Aunque la relación entre Milei y Macri ha estado marcada por tensiones, el jefe de Gabinete enfatizó que la intención de los sectores involucrados es evitar divisiones que puedan debilitar la propuesta liberal en las elecciones. “Vamos a trabajar en conjunto, tenemos que apoyar las leyes pendientes, y luego veremos cómo nos organizamos para los comicios”, señaló Francos en declaraciones radiales.

Los desafíos de las sesiones extraordinarias y las reformas legislativas

Además de la reforma electoral, las sesiones extraordinarias previstas por el gobierno también incluyen otros proyectos de ley que podrían generar debate en el Congreso. Francos mencionó la Ley de Ficha Limpia, una iniciativa impulsada por el PRO para impedir que personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos públicos. A pesar de la controversia generada por la ausencia de legisladores de La Libertad Avanza y PRO en las últimas sesiones, el gobierno está decidido a enviar una nueva versión de la ley.

El Gabinete también tiene en la mira la posibilidad de tratar los pliegos para completar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, con la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Además, se evalúa la implementación de cambios en el financiamiento de la política, así como la reforma de los fueros y una ley antimafia. Si se logran consensos, estos proyectos podrían llegar a ser incluidos en la agenda de las sesiones extraordinarias.

Un futuro incierto para las PASO

Uno de los temas más controvertidos sigue siendo la eliminación de las PASO, especialmente por la resistencia que existe en sectores del PRO y del kirchnerismo. Si bien Francos destacó el apoyo a la medida dentro del gobierno, reconoció que no todos los legisladores comparten la misma postura. "No creo que haya unanimidad, pero hay apoyos para llevarlo adelante", dijo, al tiempo que expresó que las PASO no pueden seguir siendo una prioridad en un contexto económico complejo.

Desde el oficialismo se advierte que, si no se logra eliminar las PASO, será la oposición la que cargue con el costo político de los gastos que esto genera. De cara a las elecciones, el gobierno sigue presionando por una reforma electoral que simplifique el proceso y reduzca el gasto público.