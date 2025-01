La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanza en su estrategia judicial para revertir la condena por la Causa Vialidad, mediante un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal, que será presentado antes del 16 de febrero. Este paso inicial tiene como objetivo que la Corte Suprema revise la sentencia que la declaró culpable junto a Lázaro Báez y otros imputados por administración fraudulenta, en perjuicio del Estado Nacional. La defensa de la ex mandataria sostiene que la sentencia es arbitraria y que las pruebas en su contra fueron mal valoradas o no existen.

Camino Judicial: un proceso con varios obstáculos

La estrategia que siguen los abogados de Cristina Kirchner incluye varias instancias judiciales. Primero, deberán presentar el recurso ante la Cámara de Casación, el tribunal que ya confirmó su condena. La Casación decidirá si acepta o rechaza el recurso. En caso de que la respuesta sea negativa, la defensa recurrirá en queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal no tiene plazos definidos para resolver este tipo de casos, por lo que es probable que la resolución tarde años.

En este contexto, uno de los abogados de la ex vice presidenta explicó a TN que el Recurso Extraordinario permitirá plantear varios puntos, como la arbitrariedad de la sentencia. Según esta línea, las pruebas que se usaron en su contra serían inexistentes o estarían valoradas de forma irrazonable, y también podría haber errores en la interpretación de la Constitución. La defensa argumentará que estos aspectos vulneraron la garantía del debido proceso.

El panorama judicial de Cristina Kirchner también se encuentra marcado por el contexto político. Desde fines de 2024, la Corte Suprema está conformada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, debido a la salida de Juan Carlos Maqueda. De estos jueces dependerá la revisión de la sentencia en la Causa Vialidad.

El debate judicial y político: impacto en la candidatura de CFK

A medida que avanza la causa, el debate sobre la condena de Cristina Kirchner se cruza con las negociaciones políticas. En el Senado, se discuten los pliegos de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que podrían sumar sus votos al tribunal que revise el caso. Por ahora, la ex mandataria sigue siendo una posible candidata para el Congreso en 2025, ya que la ley de ficha limpia no ha prosperado y no existen impedimentos legales para que se postule.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 condenó a Cristina Kirchner por desvío de fondos destinados a obras públicas en Santa Cruz, específicamente el 80% de los fondos de la obra pública nacional. En noviembre de 2023, la Cámara de Casación Penal avaló la condena, pero la sentencia aún no está firme y la ex presidenta no cumplirá su pena de 6 años de prisión e inhabilitación de por vida hasta que la Corte Suprema se pronuncie al respecto.

Se estima que el caso llegue a la Corte Suprema recién a mediados de 2025, ya que la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para presentar recursos extraordinarios. La fecha límite para presentar el recurso es el 16 de febrero, y tanto la defensa como la fiscalía están en desacuerdo con el fallo de Casación: mientras los abogados de Cristina Kirchner buscan la absolución o una disminución de la pena, la fiscalía busca un aumento en las penas, además de incluir el delito de asociación ilícita.

Contexto de las condenas

En el caso de la Causa Vialidad, además de Cristina Kirchner, fueron condenados Lázaro Báez (6 años de prisión) y varios ex funcionarios, como José López, ex secretario de Obras Públicas (6 años), Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional (6 años), y otros ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz, con penas que varían entre los 3 años y medio y los 5 años de prisión.

La estrategia del Gobierno y la Ley de Ficha Limpia

En paralelo, el Gobierno sigue trabajando en el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que tiene como objetivo impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos públicos. La discusión sobre este proyecto es clave para el futuro de la ex presidenta, ya que si se aprueba, podría complicar sus posibilidades de presentarse a cargos electivos. El oficialismo se encuentra realizando ajustes en el proyecto y busca evitar que la ley sea vista como una herramienta para proscribir a Cristina Kirchner, mientras intenta ganar apoyo en el Congreso.