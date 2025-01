Pirelli y Fate, ¿a punto de seguir a Bridgestone en despidos?

En medio de la incertidumbre económica que atraviesa la Argentina, el sector del neumático se enfrenta a una de sus peores crisis. Pedro Wasiejko, ex titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FETIA-CTAT T), alertó sobre los graves riesgos que acechan a la industria. En particular, advirtió sobre la situación de Bridgestone, que ya comenzó a aplicar despidos masivos, y señaló que empresas como Pirelli y Fate podrían seguir sus pasos si no se toman medidas urgentes.

La pérdida de empleo y los peligros de las políticas de ajuste

La situación se torna aún más crítica cuando se analiza el impacto de las políticas impulsadas por el actual gobierno nacional. Según Wasiejko, la pérdida del 35% de puestos de trabajo en el sector en el último año está directamente vinculada a las medidas de apertura de importaciones y la desprotección de la industria nacional. "El mercado interno se ve devastado, y eso repercute en la pérdida de empleos de calidad", remarcó.

Wasiejko también apuntó al actual liderazgo del SUTNA, encabezado por Alejandro Crespo, al considerar que las decisiones del gremio agravan aún más la crisis. En este sentido, recordó que fue bajo la conducción de este sindicato que, en 2022, Bridgestone perdió contratos de exportación y ahora depende exclusivamente del mercado local, que se encuentra gravemente afectado por las políticas gubernamentales. Para Wasiejko, esta situación es un calco de lo ocurrido en los años 90, cuando las políticas neoliberales de Menem y Cavallo llevaron a la salida de Goodyear del país y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

El retorno a las políticas neoliberales

La comparación con la década de los 90 no es casual. "Hoy volvemos a vivir las consecuencias de las políticas neoliberales", afirmó Wasiejko, destacando que el gobierno de Javier Milei ha implementado medidas que replican las decisiones de esa época. En este contexto, se refirió al cierre de fábricas, la reducción de personal y el impacto directo en los trabajadores, cuya calidad de vida y estabilidad laboral está siendo seriamente afectada.

El exlíder sindical destacó que, durante el periodo 2003-2015, el sector neumático gozó de un relativo bienestar gracias a políticas económicas favorables y un sindicato responsable. En esos años, las empresas realizaron inversiones por más de 200 millones de dólares, ampliaron líneas de producción y aumentaron en un 40% la cantidad de empleados. Sin embargo, a partir de 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder y la conducción de Crespo al gremio, las condiciones laborales comenzaron a deteriorarse.

La reestructuración de Bridgestone y los nuevos despidos

La última medida tomada por la empresa Bridgestone, que solicitó una nueva extensión del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), amenaza con intensificar la precarización del sector. La firma, ubicada en Llavallol, Lomas de Zamora, busca despedir a 290 trabajadores más, lo que ha desatado una fuerte oposición tanto del sindicato como de la comunidad laboral. "Este pedido es completamente improcedente", señalaron desde el SUTNA, quienes rechazan la extensión del PPC y advierten sobre los riesgos de perder más puestos de trabajo y derechos laborales.

La Secretaría de Trabajo, a cargo del Ministerio de Capital Humano, convocó a una audiencia preliminar para el próximo lunes 20 de enero, donde se analizará la solicitud de la empresa. Mientras tanto, los trabajadores de Bridgestone se encuentran en estado de alerta y movilización, listos para tomar medidas de protesta si no se garantiza la estabilidad laboral.

La complicidad del Gobierno

La situación se complica aún más cuando se analiza la actitud de la Secretaría de Trabajo. Desde el SUTNA denuncian que el gobierno está actuando en connivencia con las patronales para favorecer sus intereses, mientras se afecta gravemente a los trabajadores. La falta de avances en las negociaciones salariales y las continuas dilaciones en la homologación de acuerdos paritarios demuestran una actitud poco comprometida con los derechos de los empleados.

En diciembre de 2024, los trabajadores del neumático realizaron un paro de 24 horas en respuesta a la falta de cumplimiento de las empresas con los compromisos salariales y la falta de un bono de fin de año. A pesar de que algunas fábricas más pequeñas otorgaron un bono de $250.000, las grandes empresas del sector no cumplieron con sus promesas, lo que aumentó la tensión entre los trabajadores y las patronales.

¿Qué futuro le espera al sector?

La situación es cada vez más incierta para el sector del neumático en Argentina. La combinación de políticas de apertura de importaciones, la falta de apoyo al mercado interno y la inacción del sindicato en la defensa de los intereses de los trabajadores amenaza con llevar a la industria al colapso. Wasiejko advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, el destino del sector podría ser el mismo que el de Goodyear en los años 90, con la desaparición de empresas nacionales y la pérdida de miles de empleos.