Carlos Melconian analizó la estrategia económica del Gobierno y cuestionó algunas de sus decisiones, señalando contradicciones entre los anuncios iniciales y las medidas actuales. “Milei pasó de cerrar el Banco Central a capitalizarlo”, afirmó el economista.

Si bien reconoció que existe una hoja de ruta clara en algunos aspectos, indicó que el discurso oficial sigue siendo un factor clave. “Hay un relato, opuesto al anterior, pero hay un relato, como va a haber cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Se va a profundizar el relato”, aseguró.

Dudas sobre la dolarización

Uno de los puntos más críticos del análisis de Melconian fue la dolarización, una propuesta que el Gobierno defendió durante la campaña pero que, según su visión, está lejos de concretarse. “Se está pidiendo para ganar en tranquilidad que se descarte formalmente la dolarización, pero el Gobierno no lo va a hacer. El éxito de este programa económico, si algún día lo tuviese, es la vuelta a la aceptabilidad del peso”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que se libere el cepo cambiario y el crawling peg del 1% mensual. “Si hoy se suelta el tipo de cambio, entramos en otra fantasía. Estás re contra lleno de pesos”, advirtió.

El debate sobre la emisión monetaria

El economista también analizó la política monetaria y cuestionó el discurso oficial sobre la falta de emisión de pesos. “Eso de hacerse el guapo, de que no emitimos y que no hay pesos... no jodan con eso, porque no es así”, enfatizó.

Según su explicación, la emisión sigue ocurriendo, aunque con un enfoque distinto. “No se hace por déficit fiscal, por un plan platita para ganar votos. Se emite porque el Banco Central, cuando compra dólares, emite”, detalló.

Además, explicó que la oferta y demanda de dólares sigue siendo un punto de presión para el mercado. “Si yo quiero comprar dólares, tiene que haber alguien que los venda. El vendedor se queda con mis pesos y esto se da en un proceso de suba de precios. Hay más compradores que vendedores de dólares y empieza a aumentar el precio”, analizó.

La postura del Gobierno sobre el cepo

Desde el Gobierno han dejado en claro que la firma del acuerdo con el FMI no significará un levantamiento inmediato del cepo cambiario. “Todo el mundo sabe que el programa con el FMI no implica inmediatamente el levantamiento del cepo en su totalidad al otro día de la firma del acuerdo. El presidente explicó las condiciones que se tienen que dar, una de las patas es resolver la hoja de balance del Banco Central”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.

Por su parte, el director del Banco Central, Federico Furiase, destacó que existen tres condiciones clave antes de eliminar el cepo:

Acumular reservas y capitalizar el Banco Central.

Reducir el desequilibrio monetario.

Lograr que la inflación converja con el nuevo nivel del crawling peg y el tipo de cambio oficial más la inflación de Estados Unidos.

Mientras tanto, la política económica del Gobierno sigue bajo análisis y la dolarización, según Melconian, se aleja cada vez más de la realidad.