Mercado Pago sufrió una caída masiva: usuarios no pudieron pagar ni transferir

Una nueva falla masiva sorprendió a los usuarios de Mercado Pago y Mercado Libre este mediodía, dejando a miles de personas sin poder realizar pagos ni transferencias durante aproximadamente una hora. La interrupción afectó principalmente a la billetera digital de Mercado Pago, pero también causó inconvenientes en la plataforma de compras Mercado Libre.

Problemas en la billetera digital

A partir de las 12:00 del mediodía, los usuarios comenzaron a experimentar errores al intentar realizar pagos o transferencias a través de la app de Mercado Pago. En lugar de completar las transacciones, aparecían mensajes de error como: "Algo salió mal" o "No es posible realizar transferencias. Te pedimos disculpas, tenemos dificultades técnicas y estamos trabajando para solucionarlas".

La falla no solo se limitó a la billetera digital. Durante ese tiempo, la página de Mercado Libre también presentó problemas técnicos, impidiendo la carga de productos e información relevante.

Clamor en redes sociales

Como suele suceder en estos casos, las redes sociales se llenaron rápidamente de quejas y reclamos por parte de los usuarios, quienes manifestaron su frustración por no poder acceder a los servicios que utilizan a diario. En Twitter, muchos compartieron sus experiencias: “Se cayó Mercado Pago. Yo en este momento adentro del Uber sin poder pagarlo”, escribió un usuario. Otro agregó: “¿Qué onda? ¿Se cayó Mercado Libre? No me deja entrar”.

Sin embargo, también hubo quienes tomaron la situación con humor, como este usuario: “Yo viendo como Mercado Pago no me deja transferirle al del kiosco el sanguche de milanesa que me compré para el almuerzo”.

La respuesta de Mercado Pago

Alrededor de la 1 de la tarde, la empresa emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde explicaba que los servicios ya se estaban normalizando. “Durante la mañana de hoy hubo algunas interrupciones en la aplicación. Los servicios ya se están normalizando. Si aún no recibiste una transferencia que te realizaron, pronto vas a verla reflejada en tu cuenta o será devuelta a la cuenta de origen”, informó la empresa.

A pesar de las disculpas, no se ofreció una explicación detallada sobre las causas de la caída, lo que dejó algunas dudas entre los usuarios.

Este tipo de interrupciones no es algo nuevo para los usuarios de Mercado Pago. En septiembre de 2024, la empresa ya había sufrido una caída masiva que afectó a usuarios en toda América Latina. En aquella ocasión, Mercado Pago y Mercado Libre también presentaron fallas generalizadas, atribuidas a problemas técnicos similares.