Mayra Mendoza: "A esta obra la pagamos peso a peso con la recaudación del Municipio"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió el avance de las obras que se llevan adelante en la plaza ARA San Juan-Paseo de la Lealtad, ubicada en la intersección de Camino General Belgrano y Rodolfo López, en Quilmes Oeste.

“Esta obra, que vamos a poder terminar con fondos municipales, es el Anfiteatro y toda la plaza nueva con el Paseo de la Memoria y de la Lealtad. Sin esconder lo que pensamos y nuestra ideología, si no fuese por Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina, quizá yo no sería militante política, porque no hubiese creído que nadie era capaz de trabajar y de gobernar por la gente”, señaló Mayra.

La Jefa comunal destacó la obra del Anfiteatro, que tendrá capacidad para más de 300 espectadores, y también los otros trabajos que se llevan adelante en el lugar que beneficiarán a todos los vecinos de esa del oeste del distrito: “Vamos a poder disfrutar de los espectáculos que se hacen en otros puntos también acá. Esta es una obra, que insisto, la pagamos peso a peso con la recaudación del Municipio; no nos ayudó lamentablemente Nación porque ha decidido dejar de hacerlo. Y además quiero destacar que acá van a haber juegos como los que ven en las plazas de otras localidades; va a ser digna, linda y en condiciones, como todos los vecinos y vecinas se merecen”.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ceci Soler, aseveró: “Esta plaza es muy importante para este barrio, porque recibe muchas actividades, ya que la zona no cuenta con tantos espacios verdes. Por eso era una prioridad de nuestra Intendenta poder poner en valor este lugar y dotarlo del equipamiento que precisa”.

El Paseo de la Lealtad es una obra que incluye un sector que busca rememorar hechos y personalidades relevantes de la historia peronista nacional, y que contará a su vez con un anfiteatro de escala barrial con posibilidad de expansión hacia la Camino General Belgrano para eventos de mayor escala.

A su vez, la obra cuenta con la realización de veredas de hormigón armado que abarcarán todo el perímetro del terreno y que indicarán las llegadas a cada espacio proyectado de la plaza; ya sea un área lúdica equipada con juegos infantiles sobre piso antigolpes, y áreas de esparcimiento para descanso y recreación dotadas de equipamiento urbano tales como bancos y mesas, cestos, etc.