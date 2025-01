Sesiones extraordinarias: Germán Martínez advierte que no habrá quórum

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, criticó fuertemente la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación propuesta por el Gobierno de Javier Milei. El dirigente peronista calificó el temario como un “despropósito” y acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de temas urgentes para los argentinos.

Críticas a los temas propuestos

El temario de las sesiones extraordinarias incluye debates sobre cuestiones como la ficha limpia y la ley antimafias, temas que, según Martínez, no responden a las necesidades de la población. En declaraciones recientes, afirmó: “No hay ninguna hoja de ruta trazada para abordar un temario que es un despropósito. Poner esos temas y no poner el presupuesto es un despropósito. Es más una bomba de humo”.

Martínez también cuestionó la motivación del gobierno, sugiriendo que la convocatoria tiene una clara intención electoral más que una voluntad de resolver problemas concretos para los ciudadanos. En este sentido, el legislador indicó: “Parece un temario para tratar de generar diferencias preelectorales más que de buscar respuestas para los argentinos”.

El presupuesto como eje de la gestión

Una de las críticas más fuertes de Martínez fue la ausencia del presupuesto nacional en el temario propuesto por el Ejecutivo. Según el líder de la bancada oficialista, el presupuesto es el único instrumento que puede abordar en profundidad los aspectos de la gestión y las necesidades de la población. “Cuando uno discute el presupuesto, ahí discute todo”, afirmó, y añadió que al no estar incluido en el temario, se está dejando de lado la discusión sobre los temas fundamentales de la administración pública.

El jefe del bloque también recordó que es en el presupuesto donde se reflejan las prioridades del gobierno, y lamentó que el Ejecutivo haya optado por tratar temas tangenciales y no los realmente relevantes para la economía y el bienestar social.

Posición del peronismo: ¿No habrá quórum?

Con la fecha de inicio de las sesiones extraordinarias ya confirmada, Germán Martínez adelantó que el bloque de Unión por la Patria podría no dar quórum para debatir los temas planteados por el Gobierno. “Nosotros no hemos dado quórum en ninguna de las ocasiones anteriores. No sería una novedad que no demos quórum a este temario”, afirmó. Además, explicó que, si bien existen opciones para que los temas se traten con menos integrantes en las comisiones, la falta de quórum completo reflejaría la falta de consenso con el temario.

El presidente del bloque también subrayó que la falta de participación activa de su bancada en las extraordinarias se debe a la falta de discusión de los temas prioritarios, como el presupuesto. “Para nosotros no hay ningún incentivo para tener una participación fuerte en estas extraordinarias porque no están en discusión los temas importantes”, concluyó.

Tensión en el Congreso: ¿Una jugada electoral?

El debate sobre las sesiones extraordinarias ocurre en un contexto político tenso, donde el Gobierno busca avanzar con la sanción de proyectos clave antes del 21 de febrero, fecha límite para las extraordinarias. En este escenario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se ha reunido con los jefes de bloque de Diputados, como Cristián Ritondo (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR), para intentar destrabar la situación.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que la convocatoria fue también extendida a figuras como Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Oscar Zago (MID), quienes declinaron la invitación. La Casa Rosada sigue trabajando para encontrar aliados legislativos que permitan avanzar con los proyectos enviados al Congreso, como la ley antimafias, que también se debatirá en las próximas sesiones.

Las sesiones extraordinarias que comenzarán en los próximos días se desarrollan en medio de una fuerte disputa política, donde las críticas y las tensiones entre oficialismo y oposición marcan el rumbo del debate. Mientras el Gobierno busca avanzar con proyectos clave, sectores de la oposición, liderados por Germán Martínez, cuestionan la relevancia de los temas y la ausencia de la discusión sobre el presupuesto. La situación genera incertidumbre sobre el nivel de acuerdo que se alcanzará en el Congreso, lo que podría tener consecuencias para el desarrollo de la gestión del gobierno de Javier Milei.