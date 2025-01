Insólito: El Coto que inauguró Milei en diciembre tributaba como baldío

El megamercado Coto, inaugurado el 5 de diciembre por el presidente Javier Milei en Mar del Plata, está en el centro de la polémica. A pesar de ser el supermercado más grande del país, con una construcción de 20.800 metros cuadrados, el establecimiento no había sido declarado en su totalidad, figurando como terreno baldío en los registros fiscales.

La multa millonaria y la respuesta de la ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) intimó a los responsables del supermercado para que regularicen su situación tributaria. La multa inicial por no declarar la construcción es de $4,3 millones, pero podría escalar hasta los $50 millones si no corrigen su error a la brevedad. Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, calificó la situación de "inadmisible" y destacó que, mientras las familias bonaerenses luchan por cumplir con sus impuestos, no se puede permitir que grandes empresas utilicen "artilugios" para evadir sus responsabilidades.

¿Por qué Coto Mar del Plata está en la mira?

El supermercado, ubicado en la avenida Jorge Newbery camino a Chapadmalal, fue inaugurado con bombos y platillos por Milei, quien destacó su impacto en la recuperación del consumo. Sin embargo, a pesar de contar con un espacio de patio gastronómico, una sala de juegos y estacionamiento para 1.200 vehículos, seguía tributando como terreno baldío. Esta situación salió a la luz tras una fiscalización de la ARBA, que forma parte de un operativo más amplio en la Costa Atlántica para detectar irregularidades fiscales.

El impacto en el proyecto comercial de Coto

Este megaestablecimiento es solo una parte de un ambicioso proyecto que incluye la construcción de un shopping en el terreno aledaño y otra sucursal en la zona del puerto. La falta de regularización fiscal podría poner en riesgo estos proyectos adicionales, dado que las autoridades provinciales ya han puesto el foco en la evasión fiscal en la región.

La lucha contra la evasión: un operativo en la Costa Atlántica

La fiscalización no se limita solo a Mar del Plata. En toda la Costa Atlántica, ARBA ha intensificado los controles, detectando más de 170.000 metros cuadrados sin declarar en Mar del Plata, además de otros 70.000 metros cuadrados en Pinamar. Estos operativos han permitido recuperar importantes sumas de impuestos adeudados.