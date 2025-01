Giuliano eliminado y Gran Hermano cambia: todo lo que dejó su salida

La noche del 26 de enero dejó una nueva marca en la historia de Gran Hermano 2025 (Telefe), cuando Giuliano Vaschetto, uno de los participantes más controversiales de la casa, fue eliminado tras una inesperada votación en la gala de eliminación. El 68,6% de los votos en contra lo dejaron fuera del juego, lo que generó una serie de reacciones intensas entre los participantes y, como era de esperarse, una avalancha de memes en las redes sociales.

La tristeza de Ulises y la alegría de Tato

Las emociones estuvieron a flor de piel dentro de la casa. Ulises Apóstolo, quien había forjado una relación cercana con Giuliano, no pudo contener su tristeza al ver partir a quien había considerado su “hermano”. El cordobés se mostró profundamente afectado, llorando desconsoladamente durante varios minutos en el patio de la casa, a pesar de los intentos de consuelo de sus compañeros, como Chiara Mancuso.

En contraste, Tato, uno de los principales rivales de Giuliano, celebró su salida. El participante jujeño, quien había planeado su estrategia para debilitar a “Nano”, levantó los puños en señal de victoria, al saber que su jugada había surtido efecto. Aunque también celebraba la victoria de Luz Tito, la eliminación de Giuliano marcó un punto clave en la dinámica del grupo.

El impacto en las redes sociales

La salida de Giuliano no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se desató una ola de comentarios y memes. Muchos seguidores del reality, especialmente aquellos que habían criticado al participante por su comportamiento en la casa, celebraron su eliminación con euforia. “¡Todos al Obelisco!” fue uno de los comentarios que más se repitió, haciendo alusión a la emoción del público al ver salir a uno de los personajes más polémicos de la temporada.

“Giuliano no hizo un carajo más que andar con una y con otra. Y eso de hacerse el bueno no te la cree nadie”, escribió una usuaria, refiriéndose a los múltiples conflictos amorosos protagonizados por el ex concursante. Otros comentarios, incluso más duros, no tardaron en señalar su falta de “juego” y “estrategia”, elementos clave en Gran Hermano.

La nueva modalidad que reconfigura el juego

Sin embargo, la salida de Giuliano no fue lo único que sorprendió a los seguidores del reality. Durante la misma gala, el conductor Santiago del Moro sorprendió a los participantes al anunciar una nueva modalidad de juego que cambiará el rumbo de la competencia: a partir de este lunes, todos los participantes serán puestos nuevamente en placa, y solo aquellos que ganen el liderazgo podrán salvarse de la nominación.

Este anuncio generó desconcierto y enojo entre algunos de los concursantes, que ya venían lidiando con la presión de las eliminaciones y la estrategia de los demás. La competencia promete volverse más intensa en los próximos días, con este cambio inesperado que eleva aún más la tensión en la casa.

Reacciones de los eliminados y la nueva dinámica de juego

Antes de su salida, Giuliano se despidió con emotivas palabras, agradeciendo a sus compañeros y asegurando que seguiría en contacto con ellos fuera de la casa. “Gracias, los voy a ver de vuelta. Esto recién empieza, no me imagino un mejor grupo”, fueron sus últimas palabras, antes de fundirse en un abrazo con su novia, Jenifer Lauría, y su amigo Ulises. Mientras tanto, en el exterior, las redes sociales estallaron en apoyo a los concursantes que se habían enfrentado al “Nano” durante su paso por la competencia.

El próximo capítulo de Gran Hermano se perfila aún más competitivo, con nuevas alianzas y conflictos a medida que los participantes luchan por mantenerse en la casa más famosa del país.