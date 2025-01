Mirtha Legrand lo hizo de nuevo: su reclamo desató un cambio en El Trece

La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, confirmó que realizará dos programas desde Mar del Plata en febrero. Las emisiones están programadas para los sábados 15 y 22 de febrero, y coincidirán con la celebración de su cumpleaños número 98 el 23 de febrero.

"Voy a hacer dos programas, el sábado 15 y el 22 de febrero. También festejaré mi cumpleaños (el 23) en Mar del Plata, una ciudad que adoro. Estoy muy feliz, por fin se pudo arreglar todo", expresó Mirtha en diálogo con PrimiciasYa.

Días antes del anuncio, durante la gala por el 30° aniversario del Hotel Costa Galana, Mirtha manifestó su descontento por no haber podido realizar sus tradicionales almuerzos desde Mar del Plata. "Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no sé por qué mierda no se hacen", declaró la conductora, generando repercusión en los medios.

Acuerdo con El Trece y StoryLab

Tras el reclamo, la productora StoryLab, en conjunto con El Trece, logró un acuerdo para que Mirtha pueda realizar sus programas desde la ciudad costera.

Se espera que las emisiones cuenten con invitados destacados del mundo del espectáculo, la política y la cultura. Los programas se realizarán desde el Hotel Costa Galana, lugar emblemático para los tradicionales almuerzos.

Desde marzo el clásico ciclo de La noche de Mirtha continuará desde Buenos Aires todos los sábados. Juana Viale también regresará con los almuerzos los domingos por la pantalla del Trece.