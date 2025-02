Furia en Gran Hermano: ¿quién es su favorita y a quién criticó sin piedad?

Juliana "Furia" Scaglione, la exjugadora más polémica de Gran Hermano 2023, regresó este viernes al reality en La Noche de los Ex, y su presencia no pasó desapercibida. Con su estilo directo y sin pelos en la lengua, Furia eligió a su participante favorita, criticó a otros y dejó en claro por qué es una de las figuras más recordadas del programa. Además, su aparición le dio un empujón al rating de Telefe, que alcanzó un pico de 8.3 puntos, algo que no ocurría desde el inicio de esta edición.

El regreso de Furia: análisis, críticas y favoritismos

Furia, quien había rescindido su contrato con Telefe en julio del año pasado, aclaró en sus redes sociales que su participación no significaba un retorno como competidora, sino que se trataba de una intervención especial dentro del segmento dedicado a los exparticipantes. Sin embargo, su presencia generó revuelo en las redes y dividió opiniones entre los fanáticos del programa.

En su rol de analista, Furia no se guardó nada. Eligió a Lourdes como su favorita, a quien calificó como “muy divertida”. Pero no todo fue halagos. La exjugadora criticó sin tapujos a Giuliano, a quien acusó de ser “muy inteligente” pero poco creíble. “No le creo nada a Giuliano. No le creo que le gustan todas”, le dijo en la cara a “Nano”, justo en la previa al repechaje.

Tampoco se quedó callada sobre Chiara, a quien tildó de “falsa”. “Chiara me parece una falsa, lo expuso a Ulises y ahora está bailando ahí con él”, sostuvo durante el programa. Sus comentarios, como siempre, generaron polémica y encendieron el debate entre los seguidores del reality.

El impacto en el rating: Furia le dio un respiro a Telefe

Desde el inicio de esta edición de Gran Hermano, el ciclo conducido por Robertito Funes Ugarte no había logrado superar los 8 puntos de rating. Sin embargo, con la aparición de Furia, el programa alcanzó un pico de 8.3, imponiéndose sobre otros ciclos del prime time.

El rating del viernes a las 22:08 quedó así:

La Noche de los Ex (Telefe): 8.3

The Floor (El Trece): 4.8

Pasó en América (América TV): 1.9

Bienvenidos a Ganar (El Nueve): 2.1

Se Siente Argentina (TV Pública): 0.5

El debate sobre su participación sigue abierto, pero lo cierto es que su aparición benefició a Telefe en la lucha por el rating.

¿Quién se va de Gran Hermano este domingo?

Este domingo 2 de febrero tendrá lugar una nueva gala de eliminación en Gran Hermano, con voto positivo. Esto significa que el participante con menos votos será quien deba abandonar la casa, tal como le ocurrió a Petrona este miércoles.

La placa está conformada por todos los jugadores, excepto por Claudio, quien obtuvo el liderazgo de la semana y goza de inmunidad. Además, el lunes ingresarán dos participantes por el repechaje.

Según una encuesta realizada por TN, estos son los resultados preliminares:

Santiago: 32% (13.095 votos)

Brian: 18% (7.168 votos)

Ulises: 8% (3.163 votos)

Juan Pablo: 8% (3.161 votos)

Jenifer: 7% (2.727 votos)

Chiara: 6% (2.451 votos)

Katia 5% (1924 votos)

Luciana: 4% (1.722 votos)

Martina: 3% (1.227 votos)

Lourdes: 2% (842 votos)

Luz: 3% (1.396 votos)

Sofía: 3% (1.096 votos)

Sandra: 1% (660 votos)

De acuerdo con estos datos, Santiago sería el jugador más apoyado por el público, mientras que Sandra, Lourdes, Sofía, Martina, Luz y Luciana serían los principales candidatos a abandonar la casa. Sin embargo, cabe destacar que esta encuesta es solo una simulación y no refleja los votos oficiales.

Participantes en competencia y eliminados

En competencia

Brian Alberto

Chiara Mancuso

Claudio Di Lorenzo

Jenifer Lauría

Juan Pablo de Vigili

Katia Fenocchio

Lourdes Ciccaroni

Luciana Martínez

Luz Tito

Martina Pereyra

Sandra Priore

Santiago Algorta

Sofía Buscio

Ulises Apóstolo

Eliminados

Delfina De Lellis

Renato Rossini

Candela Campos

Ezequiel Ois

Keila Sosa

Luca Figurelli

Andrea Lázaro

Sebastián Bello

Carlos Tocco

Giuliano Vaschetto

Petrona Fabiana Jerez