La organización de la Supercopa Internacional confirmó que la final entre River Plate y Talleres de Córdoba se disputará el próximo miércoles 5 de marzo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Aunque aún no se ha anunciado el horario ni el método de venta de entradas, los hinchas de ambos clubes podrán trasladarse al país vecino para alentar a sus equipos.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo aseguró su lugar en la final tras consagrarse campeón de la Liga Profesional 2023. Talleres, por su parte, obtuvo el boleto al ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual del mismo año, después del propio River.

Se trata de la segunda edición del torneo, considerado título oficial por la AFA. La primera final se disputó en los Emiratos Árabes Unidos en 2023, donde Racing venció a Boca por 2-1 con goles de Johan Carbonero y Gonzalo Piovi.

Un estadio con historia para el fútbol argentino

La Nueva Olla, el estadio de Cerro Porteño, ha sido testigo de hitos importantes para equipos argentinos. En ese escenario, Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Cruzeiro 3-1 con goles de Gastón Martirena, Maravilla Martínez y Roger Martínez.

El calendario de River y Talleres antes de la final

River Plate enfrentará una serie de compromisos previos antes de viajar a Paraguay:

8/2 vs. Independiente (en el Monumental)

12/2 vs. Godoy Cruz (en Mendoza)

16/2 vs. Lanús (en el Monumental)

22/2 vs. San Martín de San Juan (de visitante)

1/3 vs. Estudiantes de La Plata (de local)

Talleres también tendrá una agenda ajustada antes de la final:

9/2 vs. Lanús (en Córdoba)

13/2 vs. San Martín de San Juan (de visitante)

16/2 vs. Atlético Tucumán (en Córdoba)

21/2 vs. Deportivo Riestra (en el Bajo Flores)

1/3 vs. Tigre (en Córdoba)