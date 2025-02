Ercolini sigue al frente de la causa seguros, pese a recusación de Fernández

El juez Roberto Boico rechazó hoy la recusación presentada por el ex presidente Alberto Fernández contra el juez Julián Ercolini, quien sigue al frente de la causa seguros. Este fallo se produce luego de que el 27 de noviembre Fernández fuera indagado en el expediente, convirtiéndose en uno de los 39 imputados que han pasado por el proceso judicial.

La audiencia de recusación y los argumentos de Fernández

En una breve audiencia con Boico, el ex presidente expresó que Ercolini tiene una actitud parcial y que su detención es su objetivo. Fernández afirmó que el magistrado tenía una animosidad personal en su contra, lo que llevó a su defensa a presentar mensajes de WhatsApp entre ambos, argumentando una relación personal y académica. Sin embargo, Boico rechazó esos chats como prueba, considerando que fueron presentados fuera de plazo y no se verificaron correctamente.

La respuesta de la justicia y el futuro de la causa

El camarista Boico se mostró firme al sostener que no existía evidencia suficiente de parcialidad para apartar al juez Ercolini. En su fallo, Boico destacó que el clima de tensión en la indagatoria es común en causas de alto perfil y no constituye un argumento válido para la recusación. Ahora, la Cámara Federal deberá decidir, mediante un sorteo, si Ercolini sigue al frente de la causa, lo que podría cambiar el rumbo del proceso.

El contexto de la causa seguros y la defensa de Fernández

En la causa seguros, el ex presidente defendió el Decreto 823 que le entregó el monopolio de los seguros a Nación Seguros. Según Fernández, la norma terminó con la "cartelización" del sector, aunque reconoció que no fue él quien impulsó la medida. Durante su indagatoria, también intentó distanciarse del empresario Héctor Martínez Sosa, quien se encuentra entre los imputados. Fernández aclaró que su relación con Martínez Sosa era de carácter personal, y no relacionado con el negocio de seguros.

La importancia de la decisión de Boico y lo que viene

Aunque la recusación fue rechazada, el futuro de la causa seguros depende de lo que decida la Cámara Federal mañana. Si se decide que Ercolini continúe al frente del expediente, se abrirá un nuevo capítulo en el proceso judicial. Por el momento, el ex presidente y los demás imputados aguardan por la definición de su situación procesal.