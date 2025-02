Nuevo paro de colectivos en el AMBA: líneas afectadas y horarios

La Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) anunció un nuevo paro de colectivos que afectará a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza, impulsada por el incumplimiento en el pago de compensaciones tarifarias destinadas a salarios, comenzará el domingo 9 de febrero con una suspensión total del servicio, mientras que desde el lunes 10 las unidades operarán con frecuencia reducida de 6:00 a 22:00.

Las razones del paro

Según la CTPBA, la crisis del sector se profundiza debido a la falta de ajuste de costos, lo que ha dejado a las empresas en una situación financiera límite. "Venimos operando con costos atrasados e insuficientes y hasta la fecha nunca se ajustaron a valores reales, dejando a las prestatarias con un 45% menos de los recursos necesarios para la explotación", indicaron desde la cámara.

El comunicado también señala que, a pesar de los reiterados reclamos ante las autoridades concedentes y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la situación sigue sin resolverse, forzando a las empresas a tomar "una dura decisión para racionalizar los servicios sin perjudicar a los pasajeros".

Servicios afectados y duración del conflicto

El paro impactará a todas las líneas de colectivos provinciales y municipales del AMBA que operan bajo la CTPBA, es decir, aquellas numeradas desde la 201 hasta la 600. La medida se mantendrá por tiempo indeterminado hasta que se resuelva el conflicto con el Ejecutivo provincial.

Cabe recordar que el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) abarca la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano bonaerense. Incluye distritos de la provincia de Buenos Aires como La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, San Isidro y Tigre, entre otros. Es la zona más densamente poblada del país y concentra gran parte de la actividad económica y de transporte.

El servicio de transporte quedará completamente suspendido durante toda la jornada del domingo 9 de febrero, mientras que el lunes 10 de febrero las unidades operarán con restricciones horarias, funcionando sólo entre las 6:00 y las 22:00.

El trasfondo económico del reclamo

El conflicto no es nuevo. Las empresas de transporte llevan meses denunciando la falta de fondos suficientes para operar con normalidad. Según indicaron, el problema radica en que las tarifas y subsidios del sector no han sido actualizados conforme a la inflación y los costos reales del servicio. "No podemos seguir funcionando sin los recursos necesarios para pagar sueldos ni para abastecer de combustible a las unidades", advirtieron desde la CTPBA.

A mediados de enero ya se había registrado una situación similar, cuando las empresas amenazaron con un paro de 24 horas debido a una deuda de $39.000 millones. A esto se suma que, en diciembre, las cámaras empresarias de transporte advirtieron que no podrían abonar el aguinaldo completo sin un ajuste en los subsidios o en el precio del boleto, que permanece congelado desde agosto de 2023.

Además, la CTPBA señaló que la falta de pago de las compensaciones tarifarias por parte del gobierno bonaerense en febrero los ha dejado sin margen financiero, sumándose a una deuda pendiente desde septiembre de 2023. En este contexto, se prevén nuevas tensiones entre el sector y las autoridades.

Impacto en los usuarios y posibles soluciones

La medida afectará a cientos de miles de pasajeros que dependen del transporte público en el AMBA, obligándolos a buscar alternativas como el tren, subte o servicios de transporte privado. Sin embargo, la capacidad de estos sistemas para absorber la demanda es limitada, lo que podría derivar en mayores demoras y congestionamientos.

Por ahora, la solución del conflicto dependerá de las negociaciones entre el sector empresario y el gobierno bonaerense. Sin un acuerdo rápido, la crisis podría agravarse, afectando a un servicio esencial para la movilidad de millones de personas.