Guadalupe cumpliría 9 años: su padre pide que no la olviden

Guadalupe Belén Lucero Cialone cumpliría nueve años este 8 de febrero. Sin embargo, desde su desaparición el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis, su paradero sigue siendo un misterio. Su padre, Eric Lucero, mantiene viva la esperanza de encontrarla y renovó su llamado a la comunidad para que se sumen a la búsqueda.

"Mi corazón me dice que mi hija está viva", expresó con profunda emoción. "Quiero tenerla conmigo, abrazarla, darle un beso, estar con ella, jugar, sonreír, darle afecto". En un esfuerzo por mantener su imagen presente, pidió a la sociedad que el 8 de febrero compartan una foto de Guadalupe en redes sociales durante 24 horas. "Sigan compartiendo su imagen, que nadie se olvide de Guada", enfatizó.

Tres años sin avances y una investigación estancada

Desde la desaparición de Guadalupe, la investigación no ha logrado avances significativos. En diciembre de 2023 se tomaron nuevas declaraciones testimoniales, pero, según su padre, no aportaron información clave. "No tenemos ningún tipo de avance", lamentó Lucero.

En 2021, el gobierno nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten datos que permitan encontrar a la menor. Sin embargo, la búsqueda sigue sin respuestas concretas y no hay sospechosos en la causa. Desde la línea de denuncias 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación se siguen recibiendo informaciones, pero ninguna ha sido determinante.

La Red Solidaria y su consejo ante desapariciones

Ante casos como el de Guadalupe, la organización Red Solidaria, liderada por Juan Carr, recomienda tres pasos esenciales para actuar rápidamente cuando alguien desaparece:

Hacer visible el caso: Difundir por todos los medios posibles la imagen de la persona desaparecida y generar un "escándalo mediático". "Es mejor apurar y equivocarse que la inacción", afirmó Carr.

Denunciar sin demoras: No es necesario esperar 24 horas para denunciar la desaparición de alguien. Además de acudir a la Policía, es crucial informar al Ministerio Público Fiscal, que tiene potestad para actuar en la búsqueda.

Organizar grupos de búsqueda: Si las autoridades no reaccionan con rapidez, recomiendan que familiares y amigos se organicen para realizar la búsqueda y mantener el caso en la agenda pública.

Una lucha que no se detiene

Eric Lucero no pierde la esperanza de volver a ver a su hija y agradece el acompañamiento de quienes continúan compartiendo su imagen y reclamando justicia. "Hay toda una provincia, hay todo un país que pide por esto", remarcó.

En este nuevo aniversario de su nacimiento, Guadalupe sigue ausente, pero su historia permanece en la memoria de todos aquellos que siguen esperando su regreso. "Lo único que pido es que me la devuelvan. La extrañamos un montón, y ella también a nosotros", concluyó su padre.