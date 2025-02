-Intendente, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta Saladillo este año?

Nos encontramos con muchas incertidumbres, como todo ciudadano argentino, pero siempre mantenemos la expectativa de poder superar los problemas que atraviesa el país y que, de una u otra manera, afectan la administración municipal.

Ayer viajamos a La Plata y tuvimos cinco reuniones consecutivas con distintos organismos provinciales. Además, estamos en contacto con entidades nacionales para destrabar cuestiones relacionadas con obras paralizadas en nuestro municipio. Creo que no hay que perder la esperanza, de lo contrario, sería imposible ocupar un cargo de esta responsabilidad. Si el intendente baja los brazos y dice que algo no se puede hacer, transmite una visión negativa de la situación. Si algo debe caracterizar a un intendente, es la capacidad de enfrentar lo imposible, aquello que parece no tener solución, e intentarlo de todas formas.

Este es el desafío que me impongo para el 2025. Tengo claro que no será un año fácil, ni desde la gestión ni desde lo político, y la mejor manera de demostrarle a la sociedad que se está trabajando bien es con la propia gestión, porque uno puede hablar muy bien, puede hacer el mejor discurso, puede visitar todo el mundo, pero debemos respaldar nuestras palabras con hechos concretos.

José Luis Salomón junto al presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Amendáriz.

-Hablábamos fuera del aire sobre las numerosas obras que tienen en carpeta para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Saladillo...

Sí, estamos trabajando en varias obras importantes para la ciudad. Por un lado, estamos finalizando la construcción de 13 viviendas que comenzamos en 2016. Son viviendas muy bien construidas, en un proyecto donde el municipio aporta la infraestructura del terreno y la provincia financia la edificación. Nosotros supervisamos la obra, que avanza muy bien.

Otra iniciativa clave es la ampliación del Centro Universitario Regional, duplicando su capacidad. Se están construyendo seis aulas y un aula magna, con una inversión de aproximadamente 600 millones de pesos. Es una obra financiada en su totalidad con recursos municipales y nos permitirá ampliar la oferta académica a 22 carreras en convenio con siete universidades.

Además, estamos llevando adelante la restauración integral del Teatro Marconi, una institución fundamental para Saladillo, con una inversión de más de 100 millones de pesos. En paralelo, renovamos completamente el techo del museo municipal, con un presupuesto de 70 millones de pesos.

Avanza la construcción de viviendas en Saladillo.

En cuanto a infraestructura vial, estamos construyendo dos cuadras de pavimento en la Avenida Ibañez Frocham entre Yrigoyen y Avenida Bozan. También avanzamos en la edificación del Centro de Atención Integral del barrio El Carril, una obra clave para la comunidad.

Próximamente, iniciaremos la perforación de un nuevo pozo de agua y estamos en proceso de adquirir una pala cargadora. Asimismo, estamos reparando el techo de la Escuela Primaria N° 38 con fondos provinciales y municipales.

Y algo muy significativo es la apertura de la Avenida Moreno, que se interrumpe por las vías del antiguo ferrocarril Roca, lo que dificulta la conexión entre el barrio 31 de Julio y el centro de la ciudad. La apertura permitirá el tránsito de vehículos livianos, facilitando el vínculo entre ambos sectores y generando un nuevo acceso directo a la plaza principal.

Comenzaron las obras en la Avenida Moreno.

Si bien no es una obra rápida, ya que demandará al menos cuatro o cinco meses, cuenta con un amplio consenso social. Más del 90% de la población la respalda, según una encuesta virtual y una audiencia pública donde la mayoría de los participantes expresaron su apoyo.

Estoy muy contento porque esta era una asignatura pendiente en mi gestión. Quise concretarla en mis dos primeros mandatos y no fue posible. Ahora, en este tercer y último mandato, espero poder dejarla finalizada.