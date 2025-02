Espert aseguró que le “encantaría competir con Cristina” y “enterrar” al kirchnerismo

El diputado libertario José Luis Espert se mostró satisfecho con el avance de la ley Ficha Limpia, que busca prohibir la postulación a cargos públicos de personas con condenas judiciales firmes, y no dudó en criticar al kirchnerismo, acusándolos de intentar "pudrirla" para frenar su sanción.

Este jueves en una entrevista radial, Espert destacó la relevancia de la ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en su camino hacia el Senado. En sus declaraciones, aseguró que este tipo de legislaciones son necesarias porque, según su visión, la política debe ser un "servicio a la comunidad" y no un refugio para delincuentes.

El diputado también dejó clara su postura respecto a la lentitud de la justicia en el país. Señaló que "si la justicia fuera rápida y la sociedad tuviera los anticuerpos necesarios para no votar delincuentes", leyes como la Ficha Limpia no serían necesarias. En su crítica hacia la ex presidenta Cristina Fernández, Espert recordó que ya cuando era vicepresidenta, Fernández de Kirchner acumulaba 12 procesamientos, lo que a su juicio evidenciaba su comportamiento "delincuencial".

¿Un enfrentamiento electoral con Cristina?

El tema de la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2025 también fue tocado por Espert, quien no esquivó la pregunta sobre su deseo de competir directamente con la actual presidente del Partido Justicialista.

"Me encantaría competir con Cristina", afirmó el diputado, quien aseguró que esta elección sería clave para "ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo". Espert, al igual que muchos otros sectores de la oposición, espera que la ley de Ficha Limpia impida que Cristina Fernández se postule a cargos públicos, lo cual podría representar un cambio significativo en el panorama político de la provincia de Buenos Aires.

Críticas al kirchnerismo y la inseguridad en la provincia

En otro tramo de la entrevista, Espert no escatimó críticas al gobierno de Axel Kicillof. El legislador libertario acusó al gobernador bonaerense de ser responsable de un aumento sostenido de los homicidios en la provincia, calificando la situación de "baño de sangre". Espert sostuvo que, desde que Kicillof asumió la gobernación, los homicidios dolosos no han disminuido y denunció la falta de políticas efectivas para combatir el crimen.

Espert también señaló que la situación de inseguridad es una muestra más de la ineficacia del gobierno provincial, al cual considera "inútil". Además, expresó su convicción de que Kicillof debería ser sometido a juicio político y destituido debido a la grave crisis de seguridad en la provincia.

El futuro de la economía y el acuerdo con el FMI

El legislador también tocó temas económicos, como la situación del dólar y la posible devaluación. Espert sostuvo que no ve un atraso cambiario, ya que, según su análisis, no se cumplen los requisitos típicos para esta situación, como el crecimiento económico y el desempleo creciente. En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Espert criticó al gobierno de Mauricio Macri por financiar la crisis económica a través de un acuerdo con el FMI, aunque reconoció que este acuerdo fue necesario para evitar mayores consecuencias negativas.

Cristina Fernández y la causa Vialidad

La situación judicial de Cristina Fernández también se mencionó durante la entrevista, ya que, tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada el año pasado, la ex presidenta avanza con su estrategia de recurrir a la Corte Suprema para revertir la sentencia. La defensa de Fernández busca presentar un recurso extraordinario antes del 16 de febrero, con la esperanza de que la Corte revisé su caso. Este proceso judicial continúa siendo un tema de fuerte controversia en la política argentina.