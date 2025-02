El impacto del bajo uso de preservativo en la salud sexual en Argentina según Encuesta

El Día Mundial del Preservativo, que se conmemora cada 13 de febrero, busca concientizar sobre la importancia de su uso para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no planificados. En un contexto donde las estadísticas son alarmantes, el uso de preservativos sigue siendo mínimo, con solo el 14% de los argentinos reportando su uso constante. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación sigue desmantelando áreas clave de atención a enfermedades como el VIH y el Sida.

Según la AHF Argentina, organización dedicada a la prevención y tratamiento del VIH y Sida, solo el 14,5% de la población en el país usa preservativo en todas sus relaciones sexuales. Este bajo porcentaje ha tenido un impacto directo en el aumento de enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y VIH. Según Silvina Valente, jefa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas, este es un mensaje que debe repetirse constantemente en todos los espacios para generar hábitos de cuidado.

"Es necesario educar en anticoncepción y prevención de ITS. No se trata solo de evitar embarazos, sino de cuidar la salud sexual", explica Valente, destacando la importancia de instalar hábitos de protección sin moralismos ni erotismos.

Un grave problema entre adolescentes y jóvenes

La situación es aún más crítica en los jóvenes y adolescentes. Una encuesta de AHF Argentina revela que solo el 5% de los adolescentes y el 13% de los jóvenes utilizan preservativo de forma constante. Este dato pone de relieve una tendencia peligrosa que está llevando a un aumento en las infecciones de transmisión sexual, además de embarazos no deseados.

Eficacia del preservativo: ¿por qué no se usa más?

A pesar de que el preservativo es una de las formas más efectivas para prevenir ITS, su uso sigue siendo insuficiente. Valente recalca que si el preservativo se usa correctamente en cada relación sexual, su efectividad para evitar el VIH y otras ITS alcanza el 85% o más. Sin embargo, el riesgo de embarazo aumenta cuando no se emplea correctamente, cuando se rompe o si no se utiliza el lubricante adecuado.

Otras alternativas: preservativo femenino y campo de látex

El preservativo femenino y el campo de látex representan alternativas que ofrecen mayor autonomía, especialmente a las mujeres. "El preservativo femenino le da a la mujer el control sobre su protección sin depender de su pareja", sostiene Valente. Además, el campo de látex, que se utiliza principalmente para protección durante el sexo oral, ofrece una opción adicional en la prevención de ITS.

El regreso de enfermedades olvidadas: sífilis

Uno de los mayores problemas relacionados con la baja utilización del preservativo es el crecimiento de enfermedades como la sífilis. En Argentina, los casos de sífilis aumentaron un 42% en los últimos seis años, con 32.293 nuevos casos en 2023. La falta de uso del preservativo está directamente vinculada a este aumento alarmante.

El Boletín Epidemiológico Nacional advierte sobre el aumento de notificaciones de sífilis, especialmente entre jóvenes de 15 a 34 años. La sífilis, aunque curable con antibióticos, sigue siendo un problema de salud pública con graves consecuencias si no se detecta a tiempo, especialmente en mujeres embarazadas.

La necesidad urgente de campañas de concientización

Expertos como Elena Obieta, jefa de infectología del Hospital de Boulogne, subrayan la necesidad urgente de campañas de educación para combatir la creciente incidencia de sífilis y otras ITS. La falta de conciencia sobre el riesgo y la prevención continúa siendo un gran desafío para la salud pública en Argentina.