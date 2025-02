¿Cuánto costará el colectivo desde marzo? Suba en CABA y Buenos Aires

A partir de marzo, los pasajeros de colectivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 10% en el costo de los pasajes. Esta suba, que se aplicará tanto en las líneas de la provincia como en las de la ciudad, es parte de una serie de ajustes que buscan financiar el transporte público y aliviar las deudas que mantienen las empresas del sector con el Estado.

Subida en el boleto: ¿qué cambios se aplican en CABA y Provincia?

A partir del 1 de marzo, el precio del boleto mínimo en las líneas de colectivos que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires pasará de $371,13 a $408,23. Esta modificación afectará a las líneas numeradas del 200 en adelante. Además, a partir de abril, las tarifas se ajustarán mensualmente en función de la inflación, con un 2% adicional sobre la tarifa anterior.

Por otro lado, en CABA, el gobierno porteño implementará un aumento similar en las 31 líneas de colectivos bajo su jurisdicción, que incluirá también ajustes en el costo del subte y los peajes.

¿Y qué pasará con las líneas nacionales?

El Gobierno nacional aún no ha decidido si implementará un ajuste similar en las 123 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tienen cabecera tanto en CABA como en la provincia. A pesar de la expectativa de que podría producirse un aumento en estas líneas, fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación aseguran que, por el momento, no se aplicará ninguna suba en el mes de marzo.

El impacto de estos aumentos

El incremento en las tarifas de colectivos en Buenos Aires servirá para aligerar las deudas que las empresas del sector tienen con el Estado, además de generar mayores ingresos para las arcas provinciales. Los ajustados subsidios y la escasa financiación se han convertido en uno de los principales problemas para el transporte público, que ve cada vez más difícil mantener la calidad del servicio.

Desde la provincia, la medida también busca paliar los problemas económicos del sector, que ha estado reclamando una mayor ayuda por las deudas acumuladas debido a los subsidios insuficientes.

Descuentos y tarifas sociales: ¿quiénes se benefician?

En las líneas de CABA y en las del AMBA, continúan vigentes los descuentos para aquellos usuarios que cuentan con el atributo social en su tarjeta SUBE o que realicen más de un viaje en menos de dos horas. Sin embargo, en las líneas de la provincia de Buenos Aires, estos beneficios no se aplican.

Las nuevas tarifas: ¿cómo quedarán los boletos?

Las nuevas tarifas en Buenos Aires y CABA a partir de marzo serán las siguientes:

0-3 km: $408,24 (SUBE nominalizada), $649,11 (SUBE no nominalizada), $183,71 (con atributo social).

3-6 km: $454,78 (SUBE nominalizada), $723,11 (SUBE no nominalizada), $204,65 (con atributo social).

6-12 km: $489,82 (SUBE nominalizada), $778,81 (SUBE no nominalizada), $220,42 (con atributo social).

12-27 km: $524,89 (SUBE nominalizada), $834,57 (SUBE no nominalizada), $236,20 (con atributo social).

Las empresas y el ahorro fiscal

En cuanto a las líneas provinciales, las 377 empresas que operan en Buenos Aires, sumando más de 9.000 colectivos, se beneficiarán con un ahorro fiscal de alrededor de $6.500 millones gracias a la suba de los boletos. Este ajuste no solo impactará en el bolsillo de los pasajeros, sino también en el financiamiento de las empresas del transporte, que están cada vez más presionadas por los elevados costos operativos.

Aunque la medida se está aplicando en CABA y la provincia de Buenos Aires, con la mirada puesta en el AMBA, el aumento de tarifas se presenta como una respuesta a los desafíos económicos que enfrenta el transporte público en el área metropolitana. Aún queda por definir si el gobierno nacional seguirá el mismo camino, o si buscará una alternativa para equilibrar las tarifas del AMBA. Mientras tanto, los usuarios deberán adaptarse a estos nuevos precios y al sistema de ajustes mensuales, que en principio promete ser el nuevo estándar para los próximos meses.