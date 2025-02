Malversación y adoctrinamiento: la grave denuncia a Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrenta una nueva denuncia penal por presunta malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. La presentación fue realizada por el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) Sebastián Pascual, quien cuestionó el uso de $2.600 millones para la compra de kits escolares con el logo de la gobernación.

La denuncia de Pascual: "Con los chicos no se jode"

El viernes pasado, Sebastián Pascual formalizó su denuncia contra Axel Kicillof en los tribunales bonaerenses. A través de un video en sus redes sociales, el legislador detalló los motivos de la presentación judicial: "Quiero informarles que denuncié ante la justicia al gobernador Axel Kicillof por malversación de fondos públicos y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El motivo de esto fue que el gobernador habilitó para la adquisición de kits escolares un gasto de más de 2.600 millones de pesos. No solo eso, sino que esos kits escolares en su gran mayoría van a ir con el logo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires".

El diputado libertario denunció que la compra de útiles escolares es "una estrategia de campaña encubierta" y que los fondos destinados a esta acción podrían haberse utilizado en áreas prioritarias. "Una provincia quebrada, en emergencia económica tal cual lo decretó el gobernador, pero él usa esos fondos que no tiene y que no son propios para su campaña al 2027. Con los chicos no se jode, el adoctrinamiento en los colegios no lo queremos", sentenció Pascual.

Avance judicial y expectativas sobre la fiscalía

Este lunes, Pascual brindó detalles sobre el estado de su denuncia y expresó confianza en la actuación de la justicia. "Confío en la justicia, confío en que la fiscalía va a hacer un buen trabajo. Estoy a disposición para cuando me llamen a ratificar esta denuncia y alcanzar el material que pueda tener a mi disposición", indicó.

El legislador también abrió un canal de diálogo para recibir denuncias de los bonaerenses sobre presuntos casos de corrupción en la provincia. "Les dejo el mail de mi despacho. También pueden contactarme por redes sociales si saben o quieren denunciar algún acto de corrupción en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ponernos a trabajar con nuestro equipo de legales", aseguró.

Críticas a la gestión de Kicillof

El diputado Sebastián Pascual también se refirió a otros gastos que calificó como "despilfarro" en la administración bonaerense. "Estas últimas semanas vimos gastos escandalosos: $100 millones para equipar a la banda musical de la Policía Bonaerense y $200 millones en globología y magos para los carnavales. Y ahora nos enteramos de esta licitación de $2.600 millones para kits escolares con el logo de la gobernación. Eso es proselitismo", sostuvo Pascual.

Según el legislador de LLA, Kicillof debería presentarse ante la Legislatura para dar explicaciones sobre el destino de los fondos provinciales. "Estamos analizando con nuestro equipo la posibilidad de citar al gobernador a la Legislatura para que explique estos gastos. Kicillof ya no está gobernando, está en campaña. Está usando dinero que la provincia no tiene para su beneficio político", afirmó Pascual.

Apoyo de La Libertad Avanza y críticas desde la Ciudad

La denuncia de Pascual recibió respaldo desde el bloque libertario. La legisladora porteña Marina Kienast cuestionó la gestión de Kicillof y lo acusó de "adoctrinar" en las escuelas con recursos públicos.

"Qué raro Kicillof despilfarrando millones para adoctrinar en las escuelas. Una provincia rota, con escuelas destruidas pero con folletitos del gobernador. No pueden seguir gobernando así", publicó Kienast en sus redes sociales.

Mientras la denuncia avanza en el ámbito judicial, la discusión sobre el manejo de los fondos públicos en la provincia de Buenos Aires sigue generando tensión política. La Libertad Avanza insiste en que el oficialismo está usando recursos estatales con fines electorales, mientras que desde el gobierno bonaerense aún no hubo respuestas oficiales sobre la presentación judicial.