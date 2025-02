Inseguridad en Buenos Aires: Espert arremetió contra Kicillof y lo acusó de “criminal pasivo”

El brutal crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata tras ser arrastrada por un auto robado, generó indignación en todo el país y reavivó el debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En medio de esta crisis, el diputado nacional José Luis Espert lanzó duras críticas contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabiliza de entregar la provincia a los delincuentes y de mantener políticas ineficaces en materia de seguridad.

El trágico suceso, que conmocionó a toda la Argentina, se transformó en el escenario perfecto para que diversas figuras políticas reacomodaran sus discursos. Mientras la indignación popular crecía, Espert aprovechó la coyuntura para atacar frontalmente al mandatario bonaerense.

“No nos mientas a los bonaerenses”: la crítica directa de Espert

Anoche en una entrevista televisiva, Espert no se guardó palabras y afirmó: “Yo diría al gobernador que no nos mienta a los bonaerenses”.

El legislador insistió en que, pese a que Kicillof argumenta que “no se puede hacer nada” frente a la inseguridad, existen múltiples medidas que el gobernador podría implementar. Entre ellas, propuso modificar el Código de Procedimiento Penal de la provincia para achicar “a dos o tres” las 12 causales de excarcelación vigentes, medida que, según Espert, permitiría mantener a los delincuentes tras las rejas.

Asimismo, el diputado reclamó una mayor acción en la lucha contra el narcomenudeo y apuntó a la ley nacional de estupefacientes, a la cual la provincia adhirió en 2005, pero que nunca se aplica de forma efectiva. En cuanto a la normativa policial, enfatizó que: “La ley que ordena la policía bonaerense es una ley que copia el artículo 34 del Código Penal, que habla de cómo los privados pueden usar las armas de fuego en su defensa. Ahora, como eso tiene que estar muy limitado porque la seguridad es un bien público, si vos le aplicás ese artículo del código penal a la policía, la policía está inerte.”

Por último, Espert sostuvo que la Justicia en la provincia debería contar con su propia policía de investigación para asistir en las tareas investigativas y, para cerrar su intervención, lanzó otra contundente crítica: “Los jueces y fiscales de la provincia para aprobar el examen lo tienen que saber muy bien de ‘pe a pa’ a Zaffaroni, el número uno intelectual del abolicionismo en Argentina."

Espert no dudó en utilizar un lenguaje muy gráfico para denunciar lo que considera una política de dejadez frente al crimen. Además, subrayó que, si Kicillof necesita auxilio, puede pedir ayuda al Gobierno Federal, ya que “en el gobierno nuestro lo primero es la gente”. También hizo una crítica a la desconexión entre el gobernador y la realidad de la provincia, afirmando: "Yo no vivo en Narnia como esta gente. También he tenido hechos de inseguridad."

El diputado destacó, además, la necesidad de que el presupuesto destinado a la seguridad se incremente, criticando que la provincia destina apenas un 15% cuando, en esta emergencia, debería rondar el 50% para equipar a la policía con los recursos necesarios.

Las declaraciones de Kicillof

Ante la avalancha de críticas, Axel Kicillof se pronunció por primera vez sobre el caso. En su conferencia de prensa, el gobernador defendió su gestión y lamentó la instrumentalización política del crimen: “Algunos usan esto para sacar un voto y lucrar con el dolor”.

Kicillof enfatizó que la primera respuesta ante el crimen debió ser un acompañamiento del Estado para las familias afectadas y precisó que, aunque se han apresado a los delincuentes, la verdadera discusión está en cómo se aplican las leyes. Recordó que “el principal responsable tiene 17 años y desde los 16 ya pueden aplicarse penas” y se refirió a las críticas de inacción, alegando que la situación se debe a la falta de inversión y al desabastecimiento de patrullas y efectivos policiales.

El mandatario subrayó que la gestión bonaerense enfrenta una crisis de inversión en seguridad, lo que complica la tarea de proteger a la población. Además, recordó que hace 5 años que se encuentra al frente de la provincia y destacó que, en todas las localidades que visita, le exigen más policías y patrulleros.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, denunció que “en la provincia de Buenos Aires está la filosofía de apoyar al delincuente” y resaltó la necesidad de una relación institucional que permita coordinar un comando conjunto entre el gobernador y el Ministerio de Seguridad Nacional. En declaraciones a A24, Bullrich calificó la postura de Kicillof como una “relación de chicana”, y sostuvo que la falta de una política coordinada es la raíz del problema.