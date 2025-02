Intendentes y dirigentes cruzan a Milei por su “proclama antifederal”

La polémica se encendió en la provincia de Buenos Aires tras los contundentes dichos del presidente Javier Milei, quien utilizó el trágico caso de Kim Gómez para lanzar fuertes ataques contra el gobernador Axel Kicillof y amenazar con intervenir la provincia. Dichas declaraciones, publicadas a través de su cuenta oficial de X, han generado una ola de respuestas y críticas por parte de dirigentes, legisladores e intendentes, que han tildado la postura de Milei de "inconstitucional" y "gravísima".

Esta mañana Milei, en un mensaje polémico, afirmó: "BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF. Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos."

Continuó con otro mensaje que no dejó lugar a dudas sobre su postura: "Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador."

Estos mensajes han sido calificados por varios dirigentes como una agresión no solo contra Kicillof, sino contra toda la estructura federal del país.

Críticas desde diversos espacios

El titular del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se pronunció en X: "Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias. Es una proclama antifederal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención. Espero que –más allá del signo político– todos los gobernadores se den cuenta."

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, calificó la amenaza como "gravísima" y "claramente inconstitucional". En diálogo con El Destape Radio 1070, Lousteau preguntó: "¿Cuáles son las causales de intervención? Es para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional", e instó a "estar alerta" ante lo que denominó un aumento de la "degradación democrática".

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, arremetió contra Milei, calificándolo de "Presidente estafador" que usa el dolor de la gente para ganar votos. En su intervención en X, afirmó: "Se quedó con 750 mil millones de pesos que iban directamente a fortalecer el sistema de seguridad en su desesperación por que no se le caiga la bicicleta financiera que montó con Luis Caputo."

El Intercambio entre Milei y Kicillof

Un día antes de la polémica, el gobernador Axel Kicillof había propuesto reunirse con Milei para abordar en conjunto el problema de la inseguridad. Kicillof declaró en el marco de la última conferencia del verano, realizada en el Partido de la Costa: "Estoy dispuesto a ir, a trabajar con seriedad, con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, porque tengo una responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerenses. Pongo la cara, estoy caminando. Lo mismo espero del Presidente. No en Estados Unidos, sino acá trabajando por la seguridad de la Argentina."

Sin embargo, este viernes desde el Gobierno bonaerense calificaron la respuesta de Milei como "violenta" y "similar a la de un panelista de TV". Las fuentes señalaron además que la reacción generó un fuerte malestar en La Plata, donde se expresó: "Nosotros gobernamos hace 5 años, pero supuestamente todo empeoró hace un año. Entonces lo único que cambió fue Milei. Nosotros somos los mismos."

Reacción de los intendentes y del peronismo bonaerense

Un grupo de intendentes cercanos a Kicillof se pronunció en un comunicado, enfatizando la necesidad de trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos de seguridad, salud e infraestructura. El comunicado, encabezado por Juan De Jesús (La Costa), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Alberto Gelené (Las Flores), instó a Milei a: "Aceptar la invitación del señor Gobernador de nuestra Provincia a trabajar en asuntos como la Seguridad, Salud e Infraestructura", y a restituir el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal que, según afirmaron, fue retirado ilegalmente de la Provincia.

El peronismo bonaerense también cerró filas para respaldar a Kicillof. En declaraciones radiales, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, denunció: "Frente al dolor de una familia argentina aparece una especulación tan berreta y deshumanizada que duele muchísimo. El gobierno nacional abandonó todas sus obligaciones y funciones", recordando que "no hay un hecho de semejante gravedad en la historia reciente".

Máximo Kirchner y otros dirigentes del PJ bonaerense criticaron la estrategia de Milei, advirtiendo que su amenaza de intervención es un acto de agresión contra la autonomía provincial y que atenta contra la voluntad popular.

Las declaraciones de Javier Milei han encendido un debate acalorado en la provincia de Buenos Aires. Mientras varios dirigentes, desde la UCR hasta el peronismo bonaerense, condenan sus amenazas de intervención y califican su discurso de inconstitucional, la polarización en torno a la inseguridad y el uso político del dolor se intensifica. Con la mirada puesta en las elecciones de 2025, el escenario político bonaerense se encuentra en una encrucijada que podría definir el futuro institucional del país.