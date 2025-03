Valdés al gobierno: "Se les mojó la pólvora"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Valdés, justificó la decisión de su bloque de ausentarse en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que tuvo lugar el pasado sábado. "Fue acertada la decisión de no ir a hacerle el claqué en el recinto. Si hay un presidente que no cumple con el presupuesto, que es la ley de leyes, y que pretende designar a los jueces por decreto, no podemos naturalizar que no se cumpla con la Constitución”, dijo en una entrevista radial.

El legislador también se refirió al creciente clima de tensión que se respira en el Congreso nacional, especialmente en relación con las acusaciones contra el Ejecutivo y los pedidos de explicaciones a los altos funcionarios: “Se les mojó la pólvora; querían disparar, pero tienen la pólvora mojada".

El diputado porteño se mostró firme en su convicción de que el presidente y su gabinete deben ofrecer una rendición de cuentas clara. En ese sentido, agregó: “Como abogado, para resolver una situación de honestidad, yo entregaría los celulares. Si sos inocente, que la justicia haga el correspondiente análisis y te los devuelva, y así terminamos rápido”.

Juicio político: "La masa crítica en el Congreso crece"

En relación con la posibilidad de avanzar con un juicio político al presidente, Valdés fue optimista. “Creo que todos los días se va construyendo más masa crítica en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”, afirmó el diputado.

Con el inicio del período de sesiones ordinarias, Valdés expresó su esperanza de que el proceso avance y se concrete una comisión investigadora que permita examinar en profundidad las decisiones del Ejecutivo. "Tengo esperanzas de que eso suceda", concluyó el diputado.