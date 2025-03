Caputo en Mendoza: "La devaluación no es la solución"

Caputo reitera su postura: no habrá devaluación

Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación, ratificó el rumbo económico del gobierno en un evento empresarial celebrado en Mendoza. Durante la apertura del 6º Foro de Inversiones & Negocios, el funcionario recalcó que la devaluación no está en los planes y que la solución a la alta inflación en dólares es la reducción de precios a través de menos impuestos y más competencia. "La devaluación no ha resuelto nada en 100 años, la clave está en bajar los precios, no en devaluar la moneda", afirmó.

El ministro asegura que lo que viene es la profundización del modelo

Caputo aseguró que el gobierno continuará con el modelo económico actual, profundizando las reformas estructurales, desregulaciones y reducciones impositivas. Según el Ministro, el país está experimentando un orden macroeconómico sin precedentes, que no cambiará y será beneficioso para las empresas y la sociedad en general. "Lo que viene es más de lo mismo, más reformas y reafirmación del rumbo", destacó.

Un modelo económico diferente: menos impuestos y más competencia

En su exposición, Caputo subrayó que la eficiencia empresarial será clave en este nuevo esquema económico. “El sector privado tiene que entender que los tiempos han cambiado, que ahora el camino es ofrecer mejores productos a precios más competitivos", expresó. Aseguró que las industrias como los autos, productos electrónicos e indumentaria verán una baja en sus precios gracias a las reformas propuestas.

Previsibilidad y estabilidad, las claves del gobierno

El Ministro destacó que la estabilidad macroeconómica que el gobierno ha logrado no se moverá. "Nunca antes tuvimos este orden político-económico. Esto genera previsibilidad para los empresarios", aseguró Caputo. En cuanto a los empresarios, destacó la importancia de un cambio de mentalidad y pidió mayor competencia para mejorar los precios.

El acuerdo con el FMI y las expectativas a futuro

Caputo también hizo referencia al acuerdo con el FMI, asegurando que antes de finalizar el primer cuatrimestre de 2024 se cerrará un nuevo acuerdo que permitirá el refuerzo de las reservas del Banco Central. Además, aclaró que el acuerdo no traerá consigo un aumento de la deuda bruta del país, lo que calmará las expectativas sobre una posible devaluación.

Apoyo al gobernador Cornejo y proyección de inversiones

Finalmente, Caputo expresó su total apoyo al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y destacó los logros económicos de la provincia, en particular las inversiones privadas que han sido clave para el desarrollo de sectores como energías limpias y la exportación de vinos. El Ministro y el gobernador coincidieron en que la única manera de garantizar el desarrollo económico es a través de la inversión privada y la reducción del gasto público.