Turismo en baja: cayó 16% la llegada de extranjeros en julio

Turismo en baja: cayó 16% la llegada de extranjeros en julio

El turismo receptivo sufrió un fuerte golpe en julio. Según datos del INDEC, el país recibió apenas 427.200 turistas extranjeros, lo que representa una caída del 16% interanual.

Se trata de la cuarta cifra más baja registrada desde que el organismo lleva estadísticas, solo superada por los números de los años de pandemia: 2020, 2021 y 2022.

En paralelo, los viajes de residentes al exterior marcaron un récord desde 2017, con 843.100 argentinos que salieron del país durante el mes.

Los países con mayores caídas

La baja más pronunciada se registró en el turismo proveniente de países limítrofes.

Brasil: caída del 20,4%

Chile: descenso del 19,9%

Uruguay: retracción del 19,4%

En cambio, el turismo de larga distancia —principalmente desde Europa y Estados Unidos— mostró leves variaciones pero no logró compensar el desplome regional.

El impacto del dólar y el atraso cambiario

El encarecimiento en dólares de los precios en Argentina aparece como uno de los principales factores detrás de la caída.

En julio, el tipo de cambio real multilateral subió un 6,6%, ubicándose en su nivel más alto desde junio de 2024. Sin embargo, todavía se mantiene por debajo del promedio de 2023 y 2022, y apenas 4,2% por encima de la media de 2017, otro año marcado por un fuerte atraso cambiario.

Cuánto gastaron los turistas extranjeros

Según el informe oficial, los brasileños fueron los turistas que más gastaron durante su estadía en Argentina, con un promedio de u$s100 diarios por persona.

En el total del gasto: 55% se destinó a gastronomía y alojamiento y 10,6% se utilizó para paquetes turísticos.

Argentinos en el exterior: récord de gasto

El turismo emisivo también dejó cifras récord. Los viajeros que eligieron Estados Unidos y Canadá fueron los que más desembolsaron, con un gasto promedio diario de u$s120.

En Brasil, el destino más elegido, el gasto promedio se ubicó entre u$s80 y u$s90 por día.

El detalle del gasto de los turistas argentinos en el exterior: 50,7% destinado a alojamiento y gastronomía (con mayor peso del alojamiento) y 17,9% en paquetes turísticos.