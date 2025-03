PASO en PBA: Especulación y caos electoral en aumento

La reciente convocatoria del gobernador Axel Kicillof para realizar las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) el 13 de julio ha desatado una tormenta política en la provincia de Buenos Aires. Con el decreto 367/2025 en mano y en plena disputa interna, el oficialismo bonaerense se ve inmerso en una incertidumbre que podría marcar el rumbo electoral, mientras la oposición exige claridad en el calendario y un proceso transparente.

Mientras que a nivel nacional el presidente Javier Milei suspendió las PASO para 2025, Kicillof por formalidad realizó la convocatoria, sin embargo dejó claro en la apertura de sesiones: “Entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad.”

Esta declaración pone en evidencia la dualidad de su estrategia: por un lado, presionar a los legisladores para que aprueben la suspensión de las PASO, y por otro, adelantar una convocatoria que, según sus críticos, responde más a intereses internos que a una necesidad de orden electoral.

En este marco, la división interna se hace cada vez más patente. Mientras el kirchnerismo duro –encarnado en La Cámpora– aboga por mantener las primarias para disputar el armado de las listas internas, otros sectores del oficialismo y la oposición coinciden en que eliminar la EPAOS es la mejor opción para evitar una elección “innecesaria en un año de ajuste y crisis económica”. Desde el massismo señalaron: “Tenemos prevista una sesión para el 27 de marzo. Una ley mata decreto.”

Críticas de la oposición y demandas de claridad

Las voces críticas no se hicieron esperar. Gustavo Cuervo, presidente del bloque Unión, Renovación y Fe (ex LLA), agregó: “La reunión de la Comisión de Reforma Política que hubo fue la primera aproximación al tema, lamentablemente. Aclaro que yo impulsé un proyecto el año pasado y que sobre noviembre y diciembre insistí mucho en varias sesiones. Estamos a mediados de marzo y todavía no hay nada.”

Matías Ranzini, presidente del bloque del PRO, publicó en sus redes: “El proceso electoral es uniforme, el gobernador debe publicar el calendario electoral COMPLETO, dando certidumbre y transparencia a cada uno de los plazos electorales hasta la elección general. Una vez más eligió especular para su interna partidaria por sobre la calidad y seriedad institucional que debe tener un proceso electoral.”

Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR, se sumó a la crítica y exigió: “El gobernador debe fijar el cronograma electoral. A partir del anuncio de convocatoria a elecciones primarias para el 13 de julio han comenzado a correr los plazos del proceso electoral y debe establecerse con claridad y transparencia cada una de las fechas de ese proceso hasta la elección general, inclusive. De otra manera estamos frente a un proceso incierto e indeterminado que en modo alguno contribuye con la transparencia y la calidad institucional.”

El senador nacional y presidente en ejercicio del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad, también manifestó su preocupación: “El anuncio sobre la fecha de las primarias en la Provincia demuestra lo que ya sabemos: Kicillof actúa como un operador político antes que como el gobernador de todos los bonaerenses. La convocatoria es sólo para las PASO. Al no establecer fecha para las generales, rompe la unidad del proceso electoral y genera incertidumbre.”

Fabián Luayza, titular de la bancada radical en la Cámara de Diputados bonaerense y representante del bloque Unión, Renovación y Fe, escribió en X: “El gobernador acaba de convocar a las PASO en la provincia de Buenos Aires para el 13 de julio, sin dejar claro el calendario electoral. La provincia necesita que se establezcan normas de juego claras, con la totalidad de las fechas. No pueden seguir poniendo reglas a la medida de la interna de un sector.”

Presiones en la Legislatura y la próxima sesión

La convocatoria ha puesto en alerta a la Legislatura bonaerense, la cual tiene la facultad de suspender o mantener la EPAOS. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, dejó entrever la urgencia de definir el calendario: “Se vio obligado a sacar el decreto porque la Legislatura no define, pero solicita que se bajen las PASO.” Y con tono irónico, agregó: “Al circo voy con mis sobrinos.”

La próxima sesión legislativa, prevista para el 27 de marzo, se perfila como la clave para avanzar en la discusión. La expectativa es que se convoque a funcionarios y especialistas en materia electoral para trazar un calendario completo y transparente que incluya tanto las PASO como las elecciones generales. Sin embargo, el camino se complica por la resistencia de ciertos sectores internos y por la falta de diálogo efectivo entre el Ejecutivo y la Legislatura.

Riesgos de un proceso electoral fragmentado

La incertidumbre generada por la convocatoria de Kicillof se extiende más allá del debate sobre la suspensión de las PASO. La posibilidad de desdoblamiento electoral respecto a las elecciones nacional preocupa a muchos, ya que podría fragmentar aún más el proceso y aumentar la confusión entre los votantes. La falta de un calendario electoral completo –como insiste Garciarena y Ranzini – no solo afecta la transparencia, sino que también pone en riesgo la unidad del proceso, especialmente en una provincia que atraviesa crisis en seguridad, salud y educación.

Este clima de especulación y dilación se suma a las críticas de Ariel Bordaisco, senador radical, quien señaló: “Kicillof, en lugar de estar enfocado en los problemas que aquejan a la Provincia, está especulando con el calendario electoral. La situación no está como para perder el tiempo ni para sus especulaciones electorales.”

Con las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre, la urgencia por definir un calendario electoral en la provincia se vuelve cada vez más inaplazable. La falta de consenso en el oficialismo y las presiones en el Palacio Legislativo han generado un escenario de caos y división que podría afectar la credibilidad del proceso electoral en Buenos Aires.