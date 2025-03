La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance del nuevo polideportivo que se está construyendo con fondos municipales en el barrio Kolynos, de Quilmes Oeste, donde también se ejecutan pavimentos.

“En Quilmes vamos por más infraestructura, más deporte y más salud. Recorrimos con vecinos y vecinas las obras de pavimento y del nuevo Polideportivo, un proyecto diseñado para la práctica de deportes y un edificio de excelencia. La actividad física forma parte de nuestra salud integral y desde el Municipio trabajamos todos los días para fortalecer un Estado presente y eficiente que siga garantizando la conexión de los barrios y espacios de calidad para la realización de distintas disciplinas”, sostuvo Mendoza.

El polideportivo se ubica dentro de la plaza Kolynos, delimitada por las calles 310 bis, Tucumán, 394 y 395. El edificio es una gran nave metálica que contiene una cancha multideportes de fútbol 5, vóley y básquet. Posee un módulo de apoyo en dos niveles, con vestuarios, sanitarios, gradas, oficinas administrativas y sala de reuniones. Además, el proyecto cuenta con un espacio de usos múltiples donde se podrán practicar actividades como artes marciales, yoga, boxeo, etc.

Una obra muy avanzada

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, detalló que “la obra está muy avanzada, ya se hizo todo lo que es la estructura y hoy estamos realizando la parte de servicios y la cubierta”.

Por su parte, los nuevos pavimentos se ejecutan a lo largo de 4 cuadras, en la calle 395 desde Rodolfo López hasta Carlos Pellegrini, y se suman a las 19 calles ya asfaltadas en la zona. De este modo, se completará la conectividad del barrio. La obra tiene financiamiento provincial y ya entró en la etapa final.

Los vecinos y vecinas se mostraron contentos con las mejoras. Lucas González, por ejemplo, comentó: “La obra de pavimento acá lo cambia todo, porque antes caían dos gotas y ya se inundaba. Quiero decirle gracias a la Intendenta, de todo corazón y en nombre del barrio Kolynos, por el esfuerzo”.

Participaron del recorrido el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora general de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y la directora de Obras de Hábitat, Carla Ruffo.

Recorrida por el “Festival Cervecero, edición San Patricio”

En otro orden, Mendoza, visitó este domingo el “Festival Cervecero, edición San Patricio”, que se llevó a cabo con mucho éxito durante el fin de semana en el Parque Lineal Don Bosco, ubicado en la intersección de las avenidas Caseros e Illia, con la participación de miles de vecinos y vecinos, en el marco de una iniciativa municipal en articulación con productores cerveceros y la cámara gastronómica local.

“Celebramos San Patricio en la ciudad de la cerveza. Nos acercamos a saludar a los vecinos y vecinas que están disfrutando de una nueva edición del Festival Cervecero en el Parque Lineal Dr. Raúl Alfonsín. Hasta las 22, todos pueden sumarse al evento con emprendedores locales, música en vivo, sorteos y muchas propuestas para disfrutar en comunidad”, enfatizó Mayra que recorrió el festival, dialogó con vecinos, vecinas y productores cerveceros y gastronómicos, de quienes recibió distintos presentes.

La jornada contó con la instalación de foodtrucks, que ofrecieron una variada oferta gastronómica y cervecera, además de shows, regalos, sorteos, un espacio de diversión para las niñeces y la Feria de Emprendedores, todo con precios accesibles para que las y los vecinos puedan disfrutar de una hermosa actividad en familia o con amigos. En total hubo 43 puestos entre gastronomía, cervecería y emprendedores.

Cabe destacar que la ciudad de Quilmes fue declarada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires como “Capital Provincial de la Cerveza”, a la vez que este encuentro del fin de semana fue declarado como “Fiesta Provincial de la Cerveza”, tras sendos proyectos de ley presentados por la diputada provincial quilmeña, Berenice Latorre.

El festival se inició el sábado, y al igual que este domingo, hubo shows y actividades como la clase de baile de zumba, a cargo de la influencer, bailarina, y ex Showmatch, Kate Rodríguez, y la música en vivo con La Tercera, Ale Vega y Juan Manuel, Al Solo & The Bastas, Tren al Groove, Lucho C, Suena Bonito, Terca La Mula, Zona 4 y mientras que para el cierre fue con la banda Los Charros que tuvo una convocatoria multitudinaria.