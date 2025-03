Macri y el PRO definen su estrategia: ¿se consolida la alianza con Milei en la provincia de Buenos Aires?

El PRO, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, se reúne este viernes para delinear su futuro electoral tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Mientras en territorio porteño el espacio ya tomó la decisión de competir sin alianzas con los libertarios, en la provincia se evalúa la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), impulsado por Cristian Ritondo y Diego Santilli.

La estrategia bonaerense

El distrito bonaerense es el principal foco de atención para el PRO en esta reunión, donde el acuerdo con LLA aparece como una posibilidad concreta. Según fuentes partidarias, Macri ya estaba al tanto de la reciente foto de Ritondo y Santilli con Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada. Esta imagen simboliza un acercamiento clave entre ambos espacios.

"Mauricio va a tener una participación muy activa en la campaña", afirmó un dirigente cercano al expresidente. La reunión de este viernes será el momento en el que Ritondo exponga ante sus pares los argumentos a favor de esta alianza. Su principal justificación es la necesidad de fortalecer una oposición contundente frente a Axel Kicillof, con el objetivo de "derrotar al kirchnerismo" en la provincia.

No obstante, dentro del PRO no todos están alineados con esta estrategia. Algunos sectores, como el de Jorge Macri, no ven con buenos ojos una alianza con Milei en Buenos Aires, mientras que en otras provincias la situación es diferente. En distritos como Santa Fe, Mendoza y Córdoba, ya existen acuerdos entre el PRO y la UCR, lo que genera un escenario de alianzas dispares en el armado nacional del partido.

CABA: una estrategia electoral diferenciada

A diferencia de Buenos Aires, en la Ciudad el PRO optó por no compartir boleta con los libertarios. Luego del cierre de frentes, quedó confirmado que la UCR, la Coalición Cívica y el Socialismo no serán parte del armado del oficialismo porteño. Ahora, el desafío radica en definir el candidato que encabezará la lista para la Legislatura.

Entre los nombres que se barajan están el ministro de Salud, Fernán Quirós; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; y la vocera Laura Alonso. En este contexto, Macri busca consolidar su influencia en el PRO porteño para garantizar un triunfo en las elecciones del 18 de mayo.

Tensiones internas y el futuro del PRO

El debate sobre las alianzas refleja la tensión interna que atraviesa el PRO en pleno año electoral. "Ni estamos re mal, ni estamos re bien. Estamos en el medio, con los chisporroteos propios de un año electoral", reconoció un referente del partido.

El papel de Macri en este escenario es determinante. Si bien el expresidente ha tenido idas y vueltas con Milei y su entorno, sigue siendo una figura central en la estrategia del PRO. Su relación con el presidente se ha visto afectada por el rol de Santiago Caputo, asesor clave de Milei, a quien Macri señaló en varias oportunidades como un obstáculo para un acuerdo político.

La decisión que tome el PRO en esta reunión definirá no solo su futuro en Buenos Aires, sino también su rol en el armado opositor a nivel nacional. Mientras en la provincia se avanza hacia una confluencia con los libertarios, en la Ciudad el PRO apuesta a retener el poder con una estrategia propia.

Un acuerdo con impacto nacional

Si se concreta la alianza con Milei en Buenos Aires, se espera que tenga un efecto dominó en otras provincias. Sin embargo, no necesariamente será un acuerdo uniforme en todo el país. "Si hay un acuerdo con LLA, se pueden buscar los matices que se adapten a cada territorio, pero tiene que ser macro", explicó un dirigente del PRO. En caso de que no se cierre, cada distrito definirá su propia estrategia.

Con el calendario electoral presionando, el PRO está en una encrucijada clave. La decisión que tome este viernes podría marcar un punto de inflexión en su relación con Milei y en su futuro político en la provincia de Buenos Aires y más allá.