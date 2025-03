Macri cuestionó a Larreta por su candidatura y evitó hablar de la propia

Mauricio Macri no escatimó en críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta, quien recientemente anunció su candidatura a la Legislatura fuera del PRO. Tras la reunión del partido celebrada este viernes, el expresidente y líder del PRO aseguró que la decisión de Larreta “es un tema personal que no está bien”. A lo largo de la entrevista, Macri evitó entrar en detalles sobre una posible candidatura propia, aclarando de manera tajante: "No quiero porotear un cargo".

Macri y su postura ante las alianzas con el oficialismo

En cuanto a las posibles alianzas entre el PRO y el oficialismo, Macri destacó el papel fundamental de su partido en los últimos tiempos. Según el expresidente, el PRO ha sido crucial para apoyar a La Libertad Avanza en la resolución de diversos conflictos, un hecho sin precedentes en la política argentina. “Nunca un partido, no siendo gobierno, ayudó tanto a dar pasos positivos en adelante. Aunque no se han resuelto todos los problemas heredados de la gestión de Alberto Fernández, Massa y Cristina Fernández, el PRO ha sido clave”, declaró.

Macri también subrayó que las negociaciones con el oficialismo, específicamente con el presidente Fernández, aún no han dado frutos concretos. “El Presidente dice que quiere hacer una unión total con el PRO para refundar la Argentina. Pero de eso, concretamente, no ha pasado nada”, expresó, haciendo hincapié en que el PRO competirá con el oficialismo en varias provincias como Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. “Hasta ahora, ha habido solamente expresiones de deseos”, añadió.

Alianzas en la provincia de Buenos Aires: Macri mantiene cautela

En cuanto a la situación en la provincia de Buenos Aires, Macri fue cauteloso y señaló que aún no existe un acuerdo formal entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). “Tuvieron una reunión positiva, pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos. No hay nada concreto”, afirmó, aclarando que está de acuerdo con la idea de una posible alianza, pero que las negociaciones aún están en una etapa preliminar.

Además, destacó que el PRO competirá por separado en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 18 de mayo, algo que lamentó, ya que, según él, no se ha logrado una alianza política concreta con LLA.

Macri y su tono distendido ante los periodistas

A pesar de la tensión política, Macri mostró un lado más relajado y distendido durante la rueda de prensa. Al ser consultado sobre el futuro político del PRO, bromeó con los periodistas: "¿Están apurados? Tengo cinco minutos más, déjenme terminar la idea". A lo largo de la reunión, el expresidente también se refirió a la reciente cumbre del PRO, donde se discutieron las posibles alianzas, dejando en claro que, aunque la colaboración con LLA ha sido significativa, aún no se han concretado acuerdos definitivos.







El escenario político sigue siendo incierto, con las negociaciones entre el PRO y otros actores políticos en pleno desarrollo. Macri sigue sin confirmar su candidatura, pero su papel como líder del partido sigue siendo clave en la definición de alianzas. Los próximos días serán cruciales para determinar cómo se configurarán las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, mientras el país se prepara para una nueva contienda electoral