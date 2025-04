En un contexto de negociaciones cada vez más intensas con La Libertad Avanza (LLA), el PRO bonaerense se prepara para una reunión decisiva. Este martes al mediodía, en la sede nacional del partido ubicada sobre la calle Balcarce, intendentes, legisladores y dirigentes de peso se darán cita bajo la conducción de Cristian Ritondo, presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional.

El objetivo: definir una postura clara frente a la posibilidad de un acuerdo electoral con el espacio libertario en territorio bonaerense, de cara a un escenario político cada vez más incierto. La reunión buscará ordenar el debate interno y canalizar las demandas de los jefes comunales del PRO que pretenden asegurar su protagonismo en cualquier entendimiento con LLA.

El factor Ritondo y las negociaciones con Karina Milei

Ritondo ya mantuvo encuentros con Karina Milei, figura central del armado libertario, y también con el jefe de Gabinete porteño Néstor Grindetti y el diputado nacional Diego Santilli, en el marco de conversaciones orientadas a explorar una posible alianza. Aunque aún no se formalizó ningún acuerdo, los contactos se intensificaron en las últimas semanas.

Si bien no hay confirmación oficial sobre los términos de la negociación, el propio Cristian Ritondo dejó entrever la intención del PRO de avanzar en una estrategia común con LLA, siempre que se respeten las condiciones territoriales del partido: “Vamos a escuchar los reclamos de los intendentes y a trasladarlos a las conversaciones con los libertarios”, declaró.

La definición es clave: el PRO gobierna en varios municipios importantes de la provincia y quiere conservar el control de las listas locales en caso de sellar una alianza. La propuesta que se debatirá este martes incluye la posibilidad de que cada intendente del PRO conserve la “lapicera” para cerrar las nóminas en sus distritos.

El peso de Grindetti y la presión por discutir “la letra chica”

Uno de los actores con mayor peso en esta interna es Néstor Grindetti, exintendente de Lanús y exjefe de campaña de Juntos por el Cambio en la elección bonaerense pasada. Aunque mantiene buen vínculo con Jorge Macri, Grindetti se desmarcó de las gestiones encabezadas por Ritondo y Santilli.

Según confirmaron desde su entorno, Grindetti no participó de las reuniones con Karina Milei y no está dispuesto a convalidar un acuerdo sin discutir previamente sus términos. Su postura es clara: quiere defender la estructura territorial del PRO en la Tercera sección electoral y rechaza un entendimiento cerrado sin consenso interno. Desde su posición, Grindetti apunta a una alianza entre partidos y no a una simple incorporación de dirigentes amarillos a las listas libertarias.

Macri se muestra, pero se mantiene cauteloso

Mientras tanto, Mauricio Macri sigue de cerca los movimientos del PRO en la provincia. Aunque no participa directamente de las conversaciones con LLA, no desautorizó las negociaciones que Ritondo viene llevando adelante. De hecho, el expresidente buscó marcar presencia días atrás con una foto junto a Ritondo, su primo Jorge Macri y el intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Desde su entorno más cercano aseguran que Macri no está en contra de un eventual acuerdo con los libertarios, pero insiste en preservar la identidad partidaria del PRO. En ese sentido, prefiere evitar imágenes que puedan leerse como una entrega lisa y llana de su espacio político al oficialismo nacional.

El debate por las PASO y el futuro del frente opositor

Un elemento clave que atraviesa la discusión es la incertidumbre sobre las elecciones primarias en la provincia. El gobernador Axel Kicillof propuso suspender las PASO y hay sectores de la oposición que acompañan esa idea. En el PRO, sin embargo, no hay una postura unificada, aunque varios referentes creen que la eliminación de las primarias podría ordenar el proceso de negociación con LLA.

La cuestión de fondo es si el PRO bonaerense está dispuesto a diluir su estructura en un frente liderado por los libertarios o si logrará imponer sus condiciones. Para muchos de sus dirigentes, el riesgo no es menor: entregarse sin una estrategia clara puede significar perder poder territorial, identidad partidaria y, en última instancia, representación política.