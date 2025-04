Alberto Fernández volvió a hablar públicamente tras su procesamiento por violencia de género hacia Fabiola Yañez y lanzó duras críticas a su ex pareja, al tiempo que defendió su accionar durante su presidencia.

En este sentido, el ex mandatario fue contundente: "La madre de mi hijo es una ingrata". Y agregó: “Conozco los problemas de salud crónicos que tiene Fabiola. Yo nunca le pegué”.

"Estoy muy seguro de lo falso que es este tema"

En relación al proceso judicial en su contra, Fernández aseguró que hay elementos que demostrarían que las acusaciones son falsas. "Hay testigos que dicen que Fabiola se sacaba fotos que decía que después las iba a usar", afirmó.

También señaló que no tuvo suerte al intentar avanzar con una recusación judicial: "Hay una pelea en la que no he tenido suerte para que escuchen el pedido de recusación a Julián Ercolini", expresó.

Cabe recordar que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández, lo que lo deja a un paso de ser enviado a juicio oral. Además, se ratificó un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos.

Denuncia contra Yañez y cuestionamientos políticos

Durante la misma entrevista, el ex jefe de Estado reveló: “Denuncié a Fabiola Yañez por falso testimonio agravado”, y lamentó que la acusación haya sido utilizada para deslegitimar su compromiso con la agenda de género.

“Le hizo sentir a la gente que detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y que creo hay que profundizar, eran una pantomima mía, un acto de cinismo, para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”, sostuvo.

También hizo una defensa del gobernador bonaerense: "Todos me dicen ‘le están haciendo a Kicillof lo que te hicieron a vos’. Pegarle a Kicillof es un suicidio. Tenemos que cuidarlo".

Pandemia, Sputnik y la fiesta en Olivos

Fernández dedicó un tramo de la charla a reflexionar sobre los efectos de la pandemia: “El mundo cambió porque de repente apareció una plaga, un virus que era capaz de llevarse a todos, sin distinción”, dijo. En ese sentido, señaló que “la gente se dio cuenta de lo injusto que es el mundo”.

Sobre la estrategia de vacunación, destacó el acuerdo con Rusia: “Somos uno de los pocos países que empezamos a vacunar con el primer mundo, con la Sputnik, que fue muy cuestionada y fue altamente efectiva. Debemos estar muy agradecidos a Rusia”.

En cuanto a la fiesta en Olivos durante el aislamiento obligatorio por la pandemia, reconoció su responsabilidad: “Fue un gran error. Yo no la armé, no hice nada de eso, pero lo que sí debí haber hecho cuando me encontré frente a la situación es decir ‘esto se suspende’, se vuelven todos a sus casas”.

Sobre Guzmán y el rol de Cristina Kirchner

Consultado sobre los dichos del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien había señalado que la cuarentena fue políticamente oportuna, Fernández respondió: “Lo malinterpretaron. Lo que él quiso decir fue otra cosa. Políticamente nadie seriamente puede decir que saca un rédito de eso”.

También opinó sobre el liderazgo dentro del peronismo, tras una afirmación del periodista sobre la centralidad de Cristina Kirchner: “Lo que habría que ver es a qué aspira el peronismo”, respondió, sin profundizar.