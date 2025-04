La CGT rechaza venta de Chapadmalal y Embalse: "Símbolos del trabajo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su "preocupación" ante las recientes amenazas del Gobierno nacional sobre la posible venta o "liquidación" de dos de los complejos turísticos más emblemáticos del país: Chapadmalal y Embalse. Estos destinos, históricamente asociados al turismo social, han sido un refugio para miles de trabajadores y sus familias desde su creación, brindando un acceso sin precedentes al derecho al descanso en paisajes privilegiados.

Los complejos como emblemas del movimiento obrero

Desde su creación en 1945, los complejos de Chapadmalal, en la costa atlántica bonaerense, y Embalse, en la provincia de Córdoba, se han convertido en símbolos del movimiento de los trabajadores. Fueron creados con el objetivo de ofrecer a las familias de clase trabajadora la posibilidad de vacacionar en lugares exclusivos, algo impensado en épocas anteriores.

"A partir de recientes expresiones del Gobierno Nacional respecto de la posibilidad de 'liquidar' esos establecimientos, manifestamos desde la CGT nuestro rechazo frente a este tipo de medidas intempestivas que no buscan otro objetivo más que el de atacar uno de los símbolos que permanecen vigentes en la memoria colectiva", afirmó la central sindical en un comunicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El giro hacia la autosustentabilidad y las críticas de la CGT

Aunque los complejos turísticos comenzaron con un modelo de acceso popular, el último verano el Gobierno intentó modificar su enfoque, buscando una mayor autosustentabilidad para los mismos. Esta medida, que incluyó un giro hacia una gestión más privada, fue vista con desconfianza por muchos sectores, especialmente por la CGT, que considera que estas acciones pueden atentar contra el legado de accesibilidad de las clases trabajadoras.

El gobierno había planteado que los complejos dejaran de depender tanto de los fondos públicos y comenzaran a generar más ingresos propios, una medida que no fue bien recibida por los representantes sindicales, que consideran que detrás de esta reforma hay un intento de privatización.

El impacto en el turismo social

Los complejos de Chapadmalal y Embalse no solo son históricos, sino que también representan la posibilidad de vacacionar para los sectores más vulnerables. El turismo social está destinado a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo (AUE), y personas con Pensiones No Contributivas (PNC), todos ellos sectores que históricamente no tenían acceso a este tipo de vacaciones.

La central sindical teme que la venta de estos complejos implique un quiebre en el acceso de estos grupos sociales al derecho al descanso y la recreación, lo cual iría en contra de los principios fundamentales del movimiento obrero.

El gobierno nacional aún no ha dado detalles concretos sobre la venta o remate de estos complejos, pero el tema ya genera gran preocupación en los sindicatos. La CGT exigió que se revierta esta posible medida y recalcó que estos lugares deben seguir siendo patrimonio del pueblo trabajador.