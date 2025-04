El entrenador de Racing, Gustavo Costas, expresó su satisfacción luego de que su equipo asegurara el pase a los Playoffs del Torneo Apertura 2025, tras vencer a Defensa y Justicia en Florencio Varela. En conferencia de prensa, el DT destacó el cambio de rumbo del equipo en las últimas fechas:

“Estamos feliz y contentos de haber entrado, estábamos afuera después de Independiente de Mendoza pero gracias a Dios hemos dado vuelta. Nos enganchamos mucho en esto de clasificar entre los ocho, sabíamos que era muy difícil pero el fútbol es así. Ganamos cuatro partidos consecutivos y con todos los resultados que se dieron pudimos meternos, estamos muy feliz de haber llevado a Racing entre los ocho”.

Entre la Libertadores y el duelo con Newell’s

Mirando hacia adelante, Costas puso el foco en la Copa Libertadores, aunque sin descuidar la importancia de la última fecha del torneo local. En ese cierre, Racing enfrentará a Newell’s con la posibilidad de asegurarse el cuarto puesto, lo que le permitiría ser local en octavos y evitar un clásico.

“Ahora estar tranquilos, meternos en el chip de la Libertadores, el partido con Newell's que nos viene también”, explicó Costas.

“El partido con Newell's es importante para quedar cuarto, capaz que se dan los resultados y pensar en la Copa, que nos viene a nosotros a nosotros enseguida. No sé cuándo jugamos pero tenemos que hacer un viaje largo el domingo ya para Colombia”, agregó.

Análisis del partido ante Defensa y Justicia

Sobre el encuentro ante el Halcón, el técnico no dudó en calificarlo como uno de los más exigentes del torneo, valorando especialmente lo hecho por sus dirigidos en la segunda mitad.

“¿El partido? Yo pienso que fue un partido durísimo, muy duro. Porque era mucho de ida y vuelta y los dos encontrábamos espacios constantemente, ellos encontraban espacios y nosotros también en cada ataque”, analizó Costas.

El entrenador remarcó el aporte clave de los laterales y los cambios que le dieron frescura al equipo. “El segundo tiempo los entraron nos dieron lo que nos faltaba: tener más la pelota, hacer jugar más al equipo, ir por las bandas. Gaby (Rojas) y Salas se entendieron muy bien y cuando entró el Uru también, nos dio esa potencia que nos dio por derecha. Partido durísimo que pudimos sacar adelante”.

Así se jugarían los octavos de final del Apertura

Con la clasificación asegurada, Racing espera ahora por su rival en los octavos de final. A falta de una fecha, los cruces parciales ya marcan posibles duelos de alto voltaje, incluidos dos clásicos.

Los posibles cruces hasta el momento son:

Boca (1° Zona A) vs. Godoy Cruz (8° Zona B)

San Lorenzo (4° B) vs. Racing (5° A)

Independiente (2° B) vs. Barracas Central (7° A)

Huracán (3° A) vs. Lanús (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Tigre (4° A) vs. Riestra (5° B)

Argentinos (2° A) vs. Platense (7° B)

River (3° B) vs. Independiente Rivadavia (6° A)

Cuadro y formato de los Playoffs

En la Zona A, los clasificados hasta ahora son: Boca, Argentinos, Huracán, Tigre, Racing, Independiente Rivadavia, Barracas Central y Estudiantes.

En la Zona B: Rosario Central, Independiente, River, San Lorenzo, Lanús, Deportivo Riestra, Platense y Godoy Cruz. Vélez, último campeón, aún pelea por meterse en la última fecha.

Los playoffs se disputarán a partido único en cancha del mejor ubicado. Las semifinales seguirán el mismo criterio y la final será el 1 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.