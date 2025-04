-Después de meses de trabajo y de varios intentos infructuosos, las PASO quedaron suspendidas en la provincia de Buenos Aires. ¿Considera que esta es una solución temporal o debería avanzarse en su eliminación definitiva?

Lo primero y lo más importante es valorar positivamente que hayamos establecido con claridad un calendario electoral, lo cual brinda certidumbre tanto a las fuerzas políticas como a la ciudadanía. Más a la ciudadanía que a las fuerzas políticas, porque a la ciudadanía le dejamos establecido cuándo va a votar —una cuestión que había comenzado con la demorada decisión del gobernador, el 8 de abril, de establecer por decreto el desdoblamiento de la elección— y, ahora ya definitivamente, que este año se suspendían las PASO. No para las fuerzas políticas, porque todavía queda un nuevo tema, cuando parecía todo saldado, que tiene que ver con los plazos electorales.

Es difícil entender cómo pudimos llegar hasta finales de abril sin tener todas estas certezas, y en este sentido me parece que podemos tener miradas diferentes sobre las responsabilidades, pero lo cierto es que los legisladores debemos abocarnos en el 2026, año no electoral, porque en esta oportunidad se vulneró una norma no escrita, que es no modificar normas electorales en año donde hay elecciones.

Entonces durante el 2026 debemos abordar una reforma integral de todo el sistema electoral: desdoblamiento sí, desdoblamiento no, PASO sí, PASO no, boleta única, colectora, financiamiento de las boletas y demás.

Después podemos tener diferentes miradas. Yo creo que las PASO sirven para ordenar en muchos casos, pero ha sido una herramienta que no ha sido utilizada por los grandes espacios, fundamentalmente en las cuestiones nacionales. Entonces me parece que tenemos que tener un abordaje integral, porque diferente es si vamos hacia un desdoblamiento, que al menos nuestro espacio político acompaña, porque es una manera de darle centralidad a la problemática de la provincia de Buenos Aires y no depender de lo que pase a nivel nacional.

Estas son diferentes miradas y diferentes coyunturas. Más allá de uno poder acompañar las PASO, estaba claro que en este año, a punto de comenzar mayo, cuando el calendario electoral ya había empezado a correr, de hecho ya se comenzó con la publicación de los padrones provisorios, no podíamos estar discutiendo esto y tampoco podíamos seguir desgastando a la ciudadanía con una votación o tres votaciones, que si no se suspendían las PASO era lo que iba a suceder.

Por lo tanto, en este contexto teníamos que darle celeridad a este proceso, y creo que se dio celeridad. Porque yo escuchaba algunas críticas de que se demoraba, la realidad es que el gobernador dio su opinión en marzo a toda la Legislatura con la apertura de sesiones, pidiéndole celeridad para dar el tratamiento.

Él decía que estaban dadas las condiciones para suspender las PASO y que era conveniente el desdoblamiento. Sin embargo, no hizo el decreto del desdoblamiento hasta el 8 de abril, y recién en ese momento envía el proyecto de suspensión de las PASO, que en menos de cinco días hábiles el Senado sanciona y otros cuatro o cinco días hábiles posteriores, como el día de ayer, se terminan suspendiendo. Así que me parece que lo más importante es haberle dado celeridad a ese proceso y darle certeza.

Obviamente que uno entiende que en estos cuatro meses ha pasado mucho tiempo y ha sido una pérdida de tiempo, fundamentalmente porque en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires están pasando muchísimas cosas y nosotros los legisladores debiéramos estar preocupados por eso. Nos eligen para armar las mejores normas que tienen que ver con solucionarle la vida a los bonaerenses, y al gobernador lo eligen para ocuparse de problemáticas que hoy están demandando los bonaerenses.

Y podemos citar la problemática de IOMA y lo que sufren los bonaerenses, podemos citar la falta de infraestructura sanitaria en muchos lugares a partir de la explosión en el sistema de salud, ya que el gobierno nacional se ha desatendido completamente en esta materia. Lo mismo que se ha desatendido el gobierno nacional de la infraestructura en obra pública. Lo vemos en las rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires, lo vemos también en la infraestructura en las universidades nacionales. Tendríamos que estar estos cuatro meses ocupándonos de eso. Lamentablemente nos llevó más tiempo que el deseado esta discusión, pero bueno, ha sido saldada en el día de ayer.

-Hoy se reúne la Comisión de Reforma Política, y la Junta Electoral advirtió que los plazos actuales del calendario electoral son anacrónicos e insuficientes. ¿Está de acuerdo con esa evaluación? ¿Qué postura va a llevar su bloque a las negociaciones?

Es anacrónico, sí, es una ley que tiene más de 50 años. Pero el sistema electoral tiene regulaciones de más de 80, el sistema de representación tiene desde 1930 en la provincia de Buenos Aires y no se ha discutido ni se ha puesto en duda.

La realidad es que la norma 5109 lo que establece son plazos mínimos, y es muy claro que es el organismo de aplicación el cual en todo caso lo tendrá que ver. No creo que se necesite una modificación de la ley para modificar esos plazos cuando los plazos están mínimos. Lo puede hacer tranquilamente la Junta Electoral estableciéndolo o con un decreto del gobernador, si se considera que no están dadas las condiciones.

También es cierto que, más allá de la dificultad real que está planteando la Junta Electoral, hoy la modernización de los sistemas hace que se puedan hacer mucho más online todos los controles que se establecen en ese momento.

El problema que tenemos acá es que la Junta Electoral de la provincia, la provincia de Buenos Aires en sí misma, hace años que no ha llevado adelante una elección en soledad, siempre el organismo de contralor ha sido la justicia federal. Entonces estamos innovando en esta situación, y obviamente uno va a escuchar esa preocupación que hoy están planteando.

He escuchado cuáles son los planteos que se hacen y creo que hoy la ley permite, a partir de definir plazos mínimos, que esos plazos se puedan extender sin necesidad de una modificación. De todas maneras, si la discusión es la modificación, nosotros obviamente tenemos la responsabilidad como legisladores de que si hay un proyecto, evaluarlo y en su caso tratar de garantizar el proceso electoral más justo, más limpio y más fuerte que se pueda hacer este año.