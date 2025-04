Otro escándalo de Caputo: ahora por intimidar a la prensa

Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, volvió a protagonizar una escena cargada de tensión con la prensa. Esta vez, el blanco fue el reportero gráfico Antonio Becerra, de Tiempo Argentino, quien cubría el debate de candidatos a legisladores porteños realizado el martes por la noche en el Canal de la Ciudad.

El episodio, breve pero contundente, ocurrió en la antesala del estudio donde se desarrollaba el debate. Según relató el propio Becerra, mientras Caputo se registraba en el ingreso del canal, notó que estaba siendo fotografiado. Su reacción fue inmediata: primero tapó la lente de la cámara, luego tomó la credencial del fotógrafo —que colgaba de su cuello— y le sacó una foto con su propio celular.

“Me miró y me dijo ‘dejá de hacerlo’. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial, la miró y le sacó fotos. Después me dijo ‘vos sos un desubicado’”, contó el reportero.

El accionar de Caputo fue registrado por testigos y despertó fuertes cuestionamientos sobre su vínculo con la prensa, en un contexto donde el propio Milei mantiene una línea de confrontación con medios críticos.

Un historial de cruces con periodistas

No es la primera vez que Santiago Caputo protagoniza incidentes con trabajadores de prensa. La noche anterior al hecho con Becerra, durante una cena de la Fundación Libertad en el Goldencenter, había evitado responder preguntas de los medios con una frase tajante: “No me pongan la cámara en la cara, muchachos”.

En febrero, interrumpió una entrevista en vivo entre Milei y Jonatan Viale en TN, en medio del escándalo por la criptoestafa $LIBRA. El propio Viale relató que Caputo irrumpió para advertir al Presidente que se estaba equivocando al mencionar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como si fuera su abogado personal.

Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la actitud del asesor fue recriminada por el propio Milei: “Esto fue innecesario”, habría dicho el mandatario tras cortar la nota.

La sombra de Caputo en los pasillos del poder

La presencia de Caputo en actos públicos es cada vez más visible. Sin ocupar un cargo formal, se ha convertido en uno de los hombres más influyentes del entorno presidencial. Su figura no solo marca el rumbo comunicacional de Milei, sino que también tiene incidencia en áreas clave como la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Caputo volvió a ser noticia al increpar en un pasillo al diputado radical Facundo Manes, quien había cruzado al Presidente durante su discurso.

Este patrón de confrontación constante con opositores y medios pone en relieve el estilo confrontativo que impera en el entorno íntimo del mandatario.

Un modelo de poder que no da explicaciones

Frente al último episodio con Becerra, desde Casa Rosada no hubo declaraciones. Las preguntas que dejó el incidente —¿por qué fotografiar la credencial del fotógrafo?, ¿qué uso se le dará a esa imagen?— siguen sin respuesta. Mientras tanto, crece la preocupación por el trato que reciben los trabajadores de prensa que cumplen su labor en eventos públicos.

El gesto de Caputo, calificado por muchos como intimidatorio, vuelve a abrir el debate sobre los límites del poder informal en el actual gobierno. Y sobre todo, sobre el lugar que ocupa el periodismo en una Argentina donde la confrontación parece ser la regla, no la excepción.