-¿Qué necesidad concreta observó para impulsar la creación del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Salado? ¿Hubo algún hecho reciente que lo acelerara?

La cuenca del Río Salado atraviesa más de 58 distritos, siendo la cuenca más importante de la provincia de Buenos Aires. Y en lo que hace a la canalización del río Salado, lo primero que se busca mitigar las inundaciones, que el agua escurra más rápido, y luego recuperar hectáreas para la producción.

-¿Qué tipo de obras considera prioritarias para mitigar los problemas de inundaciones en la zona?

Hay que trabajar sobre ese bypass que quedó entre Roque Pérez y la Ernestina, que es un tramo de una etapa que no se continuó y quedó paralizada. Esa obra hoy es prioritaria, porque toda esa traza quedó inconclusa. Hasta que esa obra no se termine, no se debería comenzar con otras.

-¿Y qué rol tendrán los municipios de la Cuenca dentro del Comité? ¿Habrá representación directa?

Sí, el proyecto contempla que el Comité esté dirigido por un Directorio conformado por representantes del Ejecutivo, Legislativo y mayoritariamente por representantes de los municipios que integran la cuenca, quienes cambiarán rotativamente cada 2 años.

-En este sentido, en su reciente recorrida por Henderson, Trenque Lauquen y Pehuajó, mencionó preocupaciones sobre la situación hídrica. ¿Qué reclamos puntuales recogió de los productores y de las autoridades locales?

Hay una preocupación compartida respecto a que el agua no tiene salida. El agua tarda en salir al no haber obras concretas y necesarias. Entonces justamente la importancia en este momento, que estamos en cosecha, es que haya caminos en buen estado como para poder sacar la cosecha. Porque lamentablemente al no poder escurrir con facilidad muchas veces el agua se estanca en los caminos.

-Por último diputada, ¿qué evaluación hace del estado actual de las obras hidráulicas en la Cuarta Sección? ¿Dónde observa mayores demoras o necesidades urgentes?

Córdoba y Santa Fe ya hicieron sus obras, y el agua es recibida por la provincia de Buenos Aires. Ese agua necesita de un cauce para poder seguir saliendo para el mar y en este momento, al no haber obras, el agua provoca inundaciones en todo lo que es la cuarta sección electoral. La zona de General Villegas, Carlos Casares, Pehuajó, pero también otras del sur de la provincia, están sufriendo las consecuencias.



Lo más importante es que se trata de una cuenca que abarca más de un tercio del territorio provincial, por lo que resulta fundamental que reciba un tratamiento específico y no sea abordada como una cuenca más.