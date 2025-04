-La suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires marca un cambio en la dinámica electoral. ¿Considera que se trata de una medida coyuntural, vinculada al contexto actual, o cree que debería haberse dado un debate más profundo sobre la conveniencia de sostener este sistema de manera permanente?

El debate tendríamos que haberlo dado el año pasado, para discutir las estructuras y las modificaciones necesarias, y no tener que haber llegado a lo que llegamos ahora: a contrarreloj, con varias sesiones fallidas.

Lo importante era, en consonancia con lo que se hizo en Nación, suspender las PASO, porque evidentemente son un costo que hoy los bonaerenses no podemos sostener, pero además en este momento puntual no hay margen para que los bonaerenses tengan que ir a votar tantas veces. Con lo cual creo que es la mejor decisión que pudimos tomar en este contexto.

Ahora, el problema es lo de siempre. Primero acompañamos los proyectos y después discutimos, que es una dinámica que, la verdad que uno entiende que pudo haber un acuerdo para que sea de esa manera, a mí no me parece. Primero creo que tenemos que discutirlo y después votarlo. Pero lo importante es que hoy en la provincia de Buenos Aires es ley, se han suspendido las PASO luego de varias semanas de sesiones fallidas.

La verdad que desde que el gobernador hizo su apertura de sesiones el 5 de marzo, estamos de sesión en sesión tratando de llegar a un acuerdo y fue casi imposible. Ayer lo hemos logrado. Esta decisión la teníamos que haber tomado el año pasado, previendo lo que se veía, ya había varios proyectos en la Comisión de Reforma Política. Vino tarde la decisión, pero bueno, llegó.

-¿Considera entonces que el año que viene se debería debatir una reforma electoral?

Yo tengo dos proyectos presentados en ese sentido que me gustaría que se debatan este año, en realidad los representé porque han perdido estado parlamentario. Los presenté en el 2022, que están relacionados primero con la obligatoriedad del debate de candidatos al gobernador, que en la provincia no hay, así como sí hay a presidente, no hay a gobernador de la provincia.

Y la regularización, a través de una ley, del traspaso gubernamental. Cuando hay un cambio de gobernador -por ejemplo, en el caso de Kicillof que renovó su mandato, no sería necesario- esa transición tiene que estar reglamentada por ley.

Esos dos proyectos no han sido trabajados en la Comisión, nunca han sido discutidos, han perdido estado parlamentario, ahora los he vuelto a presentar, a ver si este año tenemos suerte para que se puedan empezar a discutir, o el año que viene, porque son dos propuestas muy buenas, que dan transparencia y que garantizan el espíritu democrático.

-Comenzó un nuevo debate que tiene que ver con los plazos actuales del calendario electoral. La Junta Electoral señaló que son anacrónicos e insuficientes. ¿Qué postura tiene el bloque que usted integra frente a las negociaciones por el nuevo cronograma electoral?

Lo que definimos ayer, suspendidas las PASO, es empezar a ver los cronogramas que hay sobrevolando, buscamos una postura intermedia, el que plantea el gobernador nos parece excesivo, son muchos días de campaña. Queremos hacer un análisis más en profundidad, con alguna propuesta incluso, para ver si podemos mejorar o si lo que está, está bien. Pero tantos días de campaña es un montón, es excesivo para la provincia. No estamos en condiciones.

Es verdad que con los tiempos que corren hoy es imposible. Ya en 20 días hay que presentar alianzas, hay que mandar imprimir boletas, presentar listas. No hay tiempo suficiente para esto. Creo que hay alianzas que ni siquiera están acordadas todavía, ni siquiera en provincia de Buenos Aires tenemos una alianza acordada. De ningún lado. No es solamente en mi espacio político, sino que en ningún lado hay alianzas acordadas.

Entonces creo que es necesario tomar en cuenta el tiempo, porque las alianzas tienen que tener coherencia con la última elección, esto llevará un tiempo y espero que el calendario electoral sea acorde, no solamente al presupuesto de los bonaerenses, sino también a los tiempos que nos corren hoy.