-Después de meses de trabajo y varios intentos, las PASO quedaron suspendidas en la provincia de Buenos Aires. ¿Esta es una solución temporal o debería avanzarse directamente en su eliminación definitiva?

Entiendo que las PASO fueron una solución en su momento, cuando los partidos no podían resolver de manera transparente sus internas. Pero hoy eso ya no justifica que el Estado siga financiando ese proceso. Las internas deben resolverse dentro de los partidos, con herramientas que incluso pueden ser tecnológicas, sin necesidad de montar un sistema electoral completo. Creo que hay que avanzar hacia su eliminación definitiva.

-¿Está de acuerdo en avanzar hacia un sistema de boleta única de papel? ¿Cree que existe un consenso político real para impulsarlo?

Estoy completamente de acuerdo con avanzar hacia la boleta única de papel, y he participado de varios proyectos en ese sentido. El consenso existe dentro del sector de la política que quiere modernizar las instituciones. El problema es que hay sectores, especialmente del peronismo del conurbano, que todavía especulan con el diseño de la boleta como herramienta para el clientelismo. Probablemente ellos no estén de acuerdo, y ahí está el verdadero obstáculo. El problema no es técnico es político: algunos todavía necesitan confundir al votante para ganar.

-Teniendo en cuenta las discusiones recientes sobre los plazos electorales en la provincia, ¿considera que las dificultades administrativas mencionadas por el oficialismo son justificadas o cree que se trata de una maniobra política para ganar tiempo? ¿Cuál es la posición del PRO respecto a la necesidad de definir con claridad y anticipación el calendario electoral?

El calendario electoral tiene que ser claro. Eso da previsibilidad y fortalece al sistema democrático. También entendemos que la normativa vigente responde a una provincia que, por su tamaño y población, ha cambiado. Pero no podemos terminar ajustando el cronograma a las especulaciones de la política. Tiene que ser razonable para la gente y coherente con la práctica institucional.

-Durante la sesión hubo tensos cruces entre el kicillofismo y el cristinismo. ¿Cómo evalúa hoy el clima de trabajo en la Cámara de Diputados? ¿Este nivel de confrontación del oficialismo complica el tratamiento de otros temas clave para la provincia?

Hoy la Cámara está condicionada por la interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández. Las sesiones se hacen o se suspenden según cómo avancen sus negociaciones. Es clave que en la próxima elección cambie la relación de poder en la Legislatura, porque si no vamos a seguir atrapados en este esquema. No se puede legislar cuando las prioridades no son las de la gente, sino las de una disputa interna.