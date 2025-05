Bianco cruzó a La Cámpora por no respaldar a Kicillof: “No es oficialista”

En un clima político enrarecido y con la tensión interna al rojo vivo dentro del peronismo bonaerense, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, arremetió con dureza contra La Cámpora, al acusarla de actuar como una fuerza opositora dentro del propio bloque oficialista. Las declaraciones del funcionario apuntaron directamente a los legisladores alineados con Máximo Kirchner, a quienes responsabilizó por bloquear la iniciativa del gobernador para desdoblar las elecciones provinciales.

“El bloque oficialista en algunos casos ha apoyado los proyectos del Ejecutivo y en otros no”, explicó Bianco en una entrevista televisiva, aunque fue más allá al afirmar que incluso "presentaron proyectos exactamente en contra" de los impulsados por el Ejecutivo. En ese sentido, consideró: “El gobernador planteó el desdoblamiento de las elecciones, respetando la normativa vigente, y se presentó un proyecto en contra. Si el gobernador dice ‘A’ y su bloque dice ‘No A’, entonces no es oficialista”.

El quiebre tras el intento de desdoblar las elecciones

El momento bisagra, según Bianco, fue el 25 de marzo, cuando Kicillof se reunió con Máximo Kirchner y Sergio Massa para avanzar en un acuerdo de unidad rumbo a las elecciones legislativas. La mesa parecía encaminada a consensuar una estrategia común, pero todo se desmoronó al día siguiente, con la presentación de una iniciativa por parte del kirchnerismo que iba a contramano del proyecto oficial para separar los comicios provinciales de los nacionales.

“Habíamos empezado a titular cuáles eran los diferentes aspectos que teníamos que acordar entre los tres principales sectores del peronismo, pero al otro día se presentó un proyecto que iba en contra de lo que estableció el gobernador y se rompió esa mesa”, lamentó Bianco. Desde entonces, reveló que “no hubo más mesas de discusión respecto de la unidad ni de la conformación de listas”.

El trasfondo no es menor. Kicillof buscaba despegar su eventual candidatura de la suerte del peronismo nacional en las urnas, algo que La Cámpora no sólo resistió, sino que terminó dinamitando con su propio proyecto legislativo.

Un vínculo tenso y sin diálogo con Cristina Kirchner

Consultado sobre el rol de Cristina Kirchner en esta puja interna, Bianco fue tajante: "No me consta que el gobernador haya mantenido conversaciones con la titular del PJ". De ese modo, evitó convalidar versiones que especulan con una posible intervención de la ex presidenta en la interna bonaerense, aunque tampoco descartó de plano su influencia indirecta a través de los legisladores leales a su hijo.

El distanciamiento entre el sector que responde a Kicillof y el núcleo duro del kirchnerismo parece consolidarse como uno de los ejes centrales de la disputa que atraviesa al peronismo provincial.

La CGT y los sindicatos, nuevo respaldo para Kicillof

En paralelo a la interna legislativa, Bianco destacó el apoyo político recibido por el gobernador por parte de la CGT, que ve en su gestión una alternativa al ajuste nacional. “Lo de la CGT es un apoyo a la gestión porque todos observan la diferencia entre la gestión de la Provincia y de la Nación, y a partir de ese reconocimiento es un respaldo político”, afirmó.

En esa línea, reivindicó el diálogo constante con los gremios estatales y privados, y remarcó que en la provincia "se apoya la producción, el trabajo y la creación de empleo genuino", en contraposición a un escenario nacional que, según describió, no muestra signos de generación de empleo privado.

Duras críticas a Lorenzetti y al clima político que impulsa Milei

Bianco también cargó contra el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, luego de que el juez asegurara que la sentencia en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner estaría lista antes de las elecciones. Para el funcionario bonaerense, "estas declaraciones son una maniobra de lawfare muy clara contra la ex presidenta y de proscripción de una candidatura".

Por último, expresó su preocupación ante el clima de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, vinculado a las actitudes del presidente Javier Milei y su entorno. “Condenamos cualquier intento de acallar periodistas y opiniones”, sostuvo.