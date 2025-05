A días de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el consultor político Jaime Durán Barba reapareció en escena con una serie de definiciones filosas sobre la actualidad política argentina y regional. En una entrevista, el asesor que acompañó durante años a Mauricio Macri se refirió al presente del PRO, evaluó el rol del expresidente y extendió sus críticas a otras figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro.

“Creo que hay una política que fue. Es Cristina, es Evo, es Correa, es Maduro”, sentenció Durán Barba al ser consultado por las figuras predominantes en los últimos años en América Latina. Con ese mismo enfoque, sostuvo que Mauricio Macri también integra ese grupo y afirmó: “Mauricio Macri fue, su partido voló en pedazos”.

“El PRO perdió su lugar”

Para Durán Barba, el armado político que lideró Macri y que fue clave en su ascenso a la presidencia en 2015, dejó de representar una opción real para los votantes. “En la elección de la Ciudad están, por un lado, los radicales y por el otro la coalición. Por un lado, Rodríguez Larreta y por el otro el PRO”, dijo al describir el actual escenario porteño.

“El gran problema del PRO en los últimos 4 años es que no encontró su lugar en el espacio político. Porque si lo que quiere es ser un mileista despreciado por Karina, es poco atractivo votar por usted. El PRO tuvo mucho sentido cuando fue republicano. Un partido debe tener un espacio propio, y lo perdió”, analizó con contundencia.

“Le tengo aprecio a Macri, pero creo que fue”

Aunque dejó en claro que no mantiene contacto reciente con el exmandatario, Durán Barba aseguró tenerle “mucho aprecio” y reconoció sus logros: “Hizo muchas cosas bien”. Sin embargo, expresó que el país no sabe ubicar a sus expresidentes: “En Argentina tenemos un problema grave y es que no hay un lugar para los ex presidentes, como sí lo hay en Estados Unidos. Allá tienen un sitio importante, un hombre de consejos de alto nivel”.

“Mauricio es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su período. El primer presidente ni radical ni peronista que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin Mauricio, Milei no existiría. Entonces, merece estar en un sitio importante y no peleándose para que Karina le dé una audiencia”, subrayó el asesor.

Al ser consultado directamente sobre si “Macri fue”, Durán Barba respondió sin rodeos: “Creo que sí”. Y explicó: “Sobre todo porque el PRO dejó de ser la instancia republicana de alternativa al peronismo. El amarillo del 2007 lo cambiamos en 2011 por muchos colores para abrir las puertas. Se abrió bien. Fue una coalición amplia y eso es lo que se despedazó lamentablemente”.

Cristina Kirchner, entre el reconocimiento y la crítica

Durán Barba también opinó sobre Cristina Fernández de Kirchner. “Con Cristina me pasó siempre lo mismo. Piensan que la alabo demasiado. Es una persona muy inteligente. Es una mujer muy astuta. A diferencia de Isabel, que fue presidente por ser esposa de Perón y nada más, Cristina ha sido ella la que ganó las elecciones. Lo hizo en primera vuelta y eso no lo hace alguien boba”.

Sin embargo, también cuestionó su visión política: “Tuvo un problema cuando hizo esta mezcla rara del peronismo, de derecha, corporativista, con esta novelería izquierdista. Novelería que le agarró de vieja”, expresó con ironía.

“Milei es inteligente, pero debería dejar de pelearse con todos”

En su repaso por la actualidad, el consultor también se refirió al presidente Javier Milei, con quien nunca tuvo contacto directo pero a quien le envió un mensaje desde el programa. “Tienes méritos. No hay dudas que Milei es un hombre inteligente. Yo no dudo de eso en absoluto. Estás haciendo cosas interesantes, ¿para qué te peleas con todo el mundo?”, dijo.

Además, resaltó algunos avances del actual Gobierno: “En el lado económico ha hecho cosas interesantes. He visto reportes que dicen que Argentina crecería un 5% este año. Tiene cosas buenas. De hecho, me llevó bien con algunos de sus funcionarios”.

Elogios a Sturzenegger y un llamado al diálogo

En esa línea, Durán Barba destacó particularmente al asesor presidencial Federico Sturzenegger. “Es un tipo realmente brillante”, aseguró, y lo elogió por su trayectoria: “Tiene un currículum académico descomunal. Tiene publicado un libro con el London School of Economics and Political Science. No publica cualquiera. Ningún latinoamericano que yo conozca”.

Finalmente, Durán Barba hizo un llamado al Gobierno nacional para abrir el diálogo: “A Milei y al país le conviene hablar con gente distinta. Vale la pena conversar. Yo creo en la riqueza de la diversidad”.

“Si el Gobierno, en vez de insultar a los que piensan diferente, los invitara a conversar y escuchara sus puntos de vista, podría hacer un gran Gobierno”, concluyó.