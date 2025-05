El Senado debate Ficha Limpia tras tensiones entre LLA y el PRO

Este miércoles desde las 11:30, el Senado de la Nación vuelve al recinto para tratar el proyecto de Ficha Limpia, uno de los más discutidos de los últimos meses. La sesión incluirá además los pliegos diplomáticos de Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España), así como la designación de Emilio Viramonte en la Secretaría Administrativa.

El temario, acordado en la reunión de Labor Parlamentaria del 22 de abril, también contempla tratados internacionales y un proyecto impulsado por senadores bonaerenses que declara la emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras los estragos del temporal.

Ficha Limpia, una novela entre internas y operaciones cruzadas

El proyecto de Ficha Limpia llega al recinto luego de tres meses de estar congelado. Durante ese tiempo, fue el epicentro de una guerra fría legislativa entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, dos aliados que esta vez se transformaron en rivales por intereses propios.

Desde el oficialismo libertario, el proyecto fue utilizado como una herramienta de presión contra el kirchnerismo: si se aprueba, dejaría fuera de competencia a Cristina Kirchner, por su condena en segunda instancia en la causa Vialidad. El intento, sin embargo, no movió el amperímetro político: coincidió con el revés del Gobierno por los pliegos fallidos en la Corte Suprema y el desgaste por el escándalo del Criptogate.

En paralelo, el PRO apostó fuerte por Ficha Limpia como caballito de batalla electoral en la Ciudad. La diputada nacional y candidata porteña Silvia Lospennato, una de las impulsoras del proyecto, buscó capitalizar la votación en el Congreso para replicarla en la Legislatura porteña. Pero chocó de frente con los intereses de Manuel Adorni, vocero presidencial y rival interno de Lospennato en la Ciudad.

Atauche lo dijo sin filtro: "El Gobierno no quiere tratarlo"

La tensión escaló el 22 de abril por la tarde, cuando el jefe del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, pidió que Ficha Limpia no se incluya en el temario de la sesión en la que se homenajeó al papa Francisco. En medio de la rosca, tuvo un momento de sinceridad brutal: “El Gobierno no quiere tratar Ficha Limpia ni esta semana ni el 7 de mayo”, lanzó ante senadores dialoguistas, que no salían de su asombro.

La jugada no fue la primera. Días antes, el oficialismo había intentado culpar a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano por una fallida sesión especial. Pero Carambia devolvió gentilezas con un video en el que denunció que fue el propio José Rolandi, funcionario clave del Ejecutivo, quien “rosqueó” para suspender el tratamiento del proyecto el pasado 9 de abril.

¿Se aprueba Ficha Limpia? El poroteo da, pero la rosca sigue

Al cierre de esta nota, el poroteo parlamentario marca que 38 senadores votarían a favor de Ficha Limpia. La cifra alcanza para aprobar el proyecto en la Cámara alta, considerando que el kirchnerismo (con 34 bancas) se opondrá en bloque.

Sin embargo, el desenlace aún es incierto. Algunos legisladores que apoyan la iniciativa plantearon que se introduzcan modificaciones, lo que obligaría a que el texto regrese a Diputados. Esa posibilidad, leída en clave política, jugaría a favor del Gobierno, que así podría evitar que el PRO se cuelgue la medalla de la ley a pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, previstas para el domingo 18 de mayo.