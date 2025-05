San Fernando inauguró una “Casa TEA” para actividades con familias y personas con autismo

La Asociación Civil ‘TGD Padres TEA’ de San Fernando recibió del Municipio un edificio en la calle Almirante Brown junto a la estación ‘Carupá’ del Tren Mitre, en carácter de comodato para que puedan desarrollar sus actividades con personas con ‘trastorno del espectro autista’ y sus familias. El niño influencer Ian Moche acompañó el evento y lo inauguró con la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti.

“Es un día muy feliz, porque la Asociación Padres TEA ya tiene su lugar; el Intendente de San Fernando Juan Andreotti les otorgó este espacio para que tengan su sede y lugar de encuentro no sólo los chicos con autismo sino también como lugar de contención para las familias que acompañan este proceso”, explicó la funcionaria.

“Desde el Municipio seguimos realizando acciones en discapacidad y para personas neurodivergentes; hoy contamos con el CEMAT, las colonias para personas con discapacidad, el Taller Protegido y un montón de cosas más sobre las que venimos trabajando y creciendo con una mirada que incluya a todos”, concluyó Eva Andreotti.

Por su parte, Ian Moche comentó: “Estoy muy contento, me gusta mucho este lugar creado con el objetivo de acompañar a las familias, porque la sociedad que no está preparada no sólo para nosotros, y tampoco para las familias; es muy complicado hacer lo necesario para tener una mejor calidad de vida. Este espacio existe gracias al Municipio de San Fernando y a la Fundación Padres TEA para poder ayudar a las personas y a tener una sociedad más amigable”.

A su vez, la presidenta la asociación local de TGD Padres TEA, Alicia Álves, detalló: “Nuestro espacio Casa TEA será el lugar que reciba a las familias. Muy emocionados y más que felices por el acompañamiento del Municipio que nos entregó este lugar en comodato; ahora necesitamos ponernos a trabajar y regar esta plantita que ya tiene brotes. Pensamos hacer talleres para padres, arteterapia, musicoterapia, y actividades para chicos, adolescentes y adultos, y también brindar contención para los papás que necesitan mucha ayuda y también informarlos sobre los pasos a seguir una vez que reciben el diagnóstico”.