-Le reclamó al gobernador Axel Kicillof en sus redes sociales que tiene que ponerse en movimiento, pero "para ayer". ¿Cree que la gestión provincial está paralizada frente a las urgencias que viven hoy los bonaerenses? Y si es así, ¿dónde ve más claridad esa falta de acción?

La Legislatura tiene mucha voluntad, tanto desde la presidencia como todos los bloques, estamos trabajando todas las semanas con sesiones, pero muchas que tienen que ver con la cuestión electoral, con improvisaciones del gobernador, y poco tiene que ver lo que estamos legislando con la profunda crisis que tiene IOMA y que afecta a más de dos millones doscientos mil afiliados.

Estamos con un proyecto de autarquía de nuestro bloque, del diputado Diego Garciarena, que establece que los fondos de IOMA, en vez de ir a una caja general o a la Secretaría de Hacienda, vayan directamente a IOMA. Algo que los afiliados no saben es que su dinero no va directamente a IOMA, y eso genera un cuello de botella en lo que el instituto recibe para poder paliar todas las necesidades de los afiliados.

Y hablo de necesidades muy específicas, como puede ser una quimioterapia para un paciente con cáncer, una cirugía de urgencia, tratamientos para discapacitados que requieren, quizás, pañales o algún tipo de material o de insumo que hoy IOMA no les provee, que antes sí les proveía, o les provee a cuenta gotas y entonces tienen que ir quinientas mil veces a la farmacia.

Esas son cosas que no se tratan, como también el tema de la inseguridad, que ya no es un problema solo del conurbano, sino que, de a poco, toda la provincia se va conurbanizando. Entonces vemos en distritos más pequeños y del interior asaltos urbanos y rurales, y mucha gente, obviamente, armada y violenta también, porque esto se vincula con el consumo problemático de drogas y otras cuestiones.

-Hay una necesidad también que están reclamando los intendentes, que tiene que ver con el proyecto de la condonación de deudas contraídas durante la pandemia. ¿Cuál es la posición del bloque que usted integra al respecto? Porque el gobernador propone suspender el cobro de estas deudas municipales, pero no las condona. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cree que es insuficiente?

Claramente no es lo mismo condonar que suspender. Pero además, el gobernador no hablaba de esto hasta que nosotros propusimos con mayoría en la Legislatura, hacer un proyecto para condonar las deudas y que los intendentes no tengan que estar pagando un fondo de COVID, que además ese fondo se lo dio Nación sin ningún costo. O sea, el gobernador les está cobrando un fondo que necesitaron durante la pandemia, de un dinero que recibió de alguna manera de las arcas nacionales sin costo alguno y que nosotros queremos condonarlo porque nos parece aliviar un poco las necesidades de los municipios de afrontar las demandas que hoy la provincia no puede afrontar.

Una vez que nosotros salimos con ese proyecto, aparece casualmente el proyecto del gobernador en el Senado hablando del tema y suspendiendo el cobro de este fondo COVID. Vemos como una improvisación, como que la pelota va siempre por delante.

Lo mismo pasó con el calendario electoral. Este lunes estamos otra vez sentados votando el calendario electoral. Mientras que Nación votó boleta única en papel y fijó el cronograma en octubre, y CABA lo fijó en enero, nosotros estamos hasta el día de hoy, a un mes y medio de cerrar alianzas y listas, sin tener ni siquiera el cronograma. Este lunes lo vamos a tener votado y no es por un retraso en la Legislatura, sino por las idas y vueltas de un gobernador que primero fijó unos plazos, y después vino la Junta y fijó otros plazos.

Estamos para colaborar, pero sentimos que vamos detrás de alguien que no es previsible y que no está afrontando los problemas que tiene la gente. Es importante poner en orden también el esquema tributario, por el que también está pateando la pelota para adelante. Son muchas cosas que golpean el bolsillo de los bonaerenses y que no tienen respuesta, entonces podemos sesionar todas las semanas, pero si no podemos conversar y consensuar los problemas de los bonaerenses, es un trabajo que sirve a medias.

-¿Cómo impacta la dura interna del oficialismo en el trabajo legislativo? Hubo diferencias por el calendario electoral, por la condonación de deudas... ¿Cómo repercute esto en el día a día de la Legislatura?

Las indecisiones o los distintos puntos de vista de los sectores del oficialismo tal vez retrasan, pero yo no le echaría tanto la culpa, y no me voy a meter en la interna de un partido que no es el mío —bastante tenemos con el propio—. Pero sí voy a decir que el gobernador colabora bastante poco con esto, porque no hay diálogo con él; ni siquiera ellos tienen diálogo, no lo dicen, pero se ve que no hay un diálogo permanente.

Y en la Legislatura, si bien es un poder independiente, el oficialismo tiene que poder tener claro cuáles son las necesidades del gobernador, previsiblemente, poder consensuarlas, y entonces después sí, entre todos los bloques siempre estamos para facilitar la tarea del Ejecutivo, a pesar de que no sea de nuestro partido, excepto cuando obviamente nos plantamos con temas como los mencionados.