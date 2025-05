"Tomé la decisión de involucrarme en el Estado. Ya sé por dónde voy a ir", afirmó Marcos Gómez, papá de Kim, la nena asesinada en La Plata por dos menores de edad, en una entrevista que marcó un antes y un después en su historia personal y familiar.

La tragedia que sacudió a La Plata a fines de febrero todavía estremece a buena parte del país. Kim Gómez, una nena de tan solo siete años, fue brutalmente asesinada durante un robo. Los responsables: dos adolescentes de 17 y 14 años que arrojaron a la pequeña del auto de su madre durante la fuga, y la arrastraron más de 15 cuadras. La autopsia fue contundente: Kim murió por los traumatismos provocados por ese salvaje arrastre.

Hoy, su padre, lejos de quedarse en la queja o el lamento, decidió canalizar su dolor en acción concreta. Y, sin militancia partidaria, confirmó que se lanzará a la arena política en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de impulsar políticas públicas de prevención y seguridad focalizadas en niños y adolescentes.

“No tengo bandera política, pero Kim era de La Plata”

Marcos Gómez confirmó que comenzará a trabajar "con la provincia de Buenos Aires", y que mantuvo conversaciones con representantes tanto del gobierno provincial como del nacional. “Los dos me ofrecieron distintos programas para hacer sobre prevención y seguridad con niños y adolescentes”, relató.

“No tengo ninguna bandera política, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”, remarcó. Con esa declaración, dejó en claro que su vínculo con la política no responde a un armado partidario, sino a una necesidad vital: que ninguna otra familia viva lo que él vivió.

En redes sociales, su irrupción en la agenda pública generó múltiples especulaciones. Algunos usuarios lo comparan con Carolina Píparo, la diputada nacional que también se volcó a la política luego de perder a su hijo en un violento asalto en La Plata. Otros sostienen que podría postularse como independiente o incluso fundar un nuevo movimiento. Lo cierto es que Marcos no confirmó candidatura alguna, aunque dejó entrever que su participación podría escalar.

De la calle al Congreso: el debate por la baja de imputabilidad

En paralelo a su decisión política, Marcos Gómez también participa activamente del debate que se reavivó en el Congreso: la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto, que ya obtuvo dictamen en comisiones, busca modificar el Régimen Penal Juvenil y permitir que adolescentes de 14 años puedan ser juzgados penalmente.

En sus primeras intervenciones públicas, Gómez se había mostrado a favor de la iniciativa. Sin embargo, con el paso del tiempo, su posición adoptó un enfoque más integral. “La verdad que solo con que los chicos estén presos no me alcanza. Yo me voy a meter al barro a generar un cambio por más mínimo que sea, lo voy a hacer”, expresó.

Kicillof: “Trabajamos por una respuesta más profunda”

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof marcó diferencias con la mirada punitivista y reiteró su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad. “Abordar el delito de manera integral no se trata solo de aumentar la presencia policial o endurecer penas”, subrayó recientemente.

El mandatario provincial defendió el programa Entramados, una iniciativa orientada a trabajar con jóvenes en conflicto penal, que combina acompañamiento psicosocial, educación, salud, tratamiento de consumos y formación laboral. “En la provincia de Buenos Aires trabajamos por una respuesta más profunda”, insistió.

Con esa línea de acción, el oficialismo bonaerense muestra una gran distancia del discurso del gobierno nacional, que promueve endurecer las penas como principal herramienta para combatir la inseguridad.

“La gente quiere que haga algo y estoy haciendo cosas”

El compromiso de Marcos Gómez no se limita a los pasillos institucionales. En las redes sociales y en los barrios platenses, organiza actividades comunitarias, encuentros con chicos y jornadas de memoria en honor a su hija. “Cuando se habla de Justicia, yo lo único que quiero es que mi hija no haya muerto en vano”, dijo en una transmisión en vivo desde su cuenta personal.

Reveló también que muchos famosos intentaron ayudarlo económicamente, pero rechazó todas las ofertas: “Estoy siempre agradecido, pero yo hoy quiero otra cosa”.

En este momento, su prioridad es organizar desde la base un movimiento que ponga en el centro del debate el cuidado y la protección de las infancias frente a la violencia urbana. No se trata —al menos por ahora— de una campaña electoral, sino de un grito que busca transformar el dolor en acción concreta.

Un camino incierto pero decidido

Marcos aún no se reunió con el presidente Javier Milei. “Todavía no me junté, ojalá que me pueda atender. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho”, explicó.

Mientras la causa judicial sigue su curso —con el mayor detenido con prisión preventiva y el menor alojado en un instituto—, la batalla de Gómez va más allá del expediente. La pelea es política, social y emocional. Y, aunque sin sellos partidarios ni estructuras tradicionales, su irrupción empieza a inquietar a más de un dirigente.

El dolor no se va. Pero se transforma.